"Para mí es como un museo": así es 'El Coleccionista', el santuario al tebeo creado por Santiago hace más de tres décadas

¿Por qué es importante? Desde el 'TBO' en 1917, estas obras han pervivido en España y visto pasar desde una dictadura a la transición a la democracia, pasando incluso por la época de la república.

El tebeo ha sido un elemento cultural perdurable en España, sobreviviendo a la dictadura, la transición y la era de la república desde que el 'TBO' debutó en 1917. Su relevancia es tal que existen lugares dedicados a su preservación, como 'El Coleccionista', fundado por Santiago en 1993, donde se almacenan ejemplares únicos. Los tebeos han influido en generaciones, con personajes icónicos como Super López, El Jabato y Mortadelo y Filemón. A pesar de la era digital, siguen siendo esenciales para millones, evocando recuerdos de infancia y transmitiéndose de padres a hijos como auténticos museos de historias.

El tebeo. Algo que llegó para quedarse. Algo que ha visto pasar la dictadura y la transición. Que ha vivido incluso la era de la república. Porque llevan aquí desde hace décadas, muchas décadas. Desde que en 1917 el 'TBO' dejase ver sus viñetas para adoptar finalmente ese nombre. Para que a todo se le llamara como se le llama actualmente.

Tal es su importancia que hay auténticos santuarios dedicados al tebeo. Es, por ejemplo, lo que supone 'El Coleccionista'. Lo que construyó Santiago en 1993 y donde guarda miles y miles de ejemplares únicos. No solo ha vendido historias sino que también las ha visto nacer.

"Hay niños que se han criado por aquí y desde entonces son clientes de la tienda. Han venido con seis o siete años y siguen viniendo", cuenta.

Porque forma parte de su vida. Porque las historias de Super López, de El Jabato y de Mortadelo y Filemón han marcado a generación tras generación.

Han sobrevivido incluso a la llegada de Internet. Han, como dicen, "resistido al invasor como Asterix y Obelix" y siguen siendo un imprescindible para millones y millones de personas que saben de qué va todo con un simple logo.

"Tu le enseñas a cualquier niño del planeta el escudo de Superman y sabe qué es. O a un niño de cuatro años le muestras a Spiderman y te sabe decir quién es", cuentan.

Y es tal que así, porque solo con ver algunas viñetas se desbloquean muchos recuerdos de la infancia. "Tengo una buena colección de Mortadelos y los vuelvo a leer de vez en cuando", dicen en las calles.

Porque se ha transmitido de padres a hijos y a nietos. Porque son relatos por los que no pasa el tiempo y que para algunos incluso, al ver algunas piezas, representan "un museo".

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