'1936' y 'La tercera fuga', ganadores de los Max de las Artes Escénicas 2026

Gala de entrega de los XIX Premios Max a las artes escénicas en el Teatro Romano de Mérida

Los detalles Este lunes, 1 de junio, tuvo lugar la gala de entrega de los XIX Premios Max a las artes escénicas, unos galardones que impulsa la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y que se entregaron en el teatro romano de Mérida.

El Teatro Romano de Mérida acogió los 29 Premios Max de las Artes Escénicas, donde '1936' fue galardonado como mejor espectáculo de teatro y 'No' destacó en danza. Esta edición fue diversa, con el Centro Drámatico Nacional (CDN) y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) como destacados productores. '1936', un ejercicio de memoria histórica sobre la Guerra Civil española, se llevó premios a mejor actor (Juan Vinuesa) y autoría teatral. Alfredo Sanzol dedicó el premio a las víctimas de la guerra, mientras Andrés Lima abogó por la paz. 'La tercera fuga' y 'Los nuestros' también fueron reconocidos, al igual que 'Orlando' y 'La maestra'. laSexta te ofrece toda la actualidad sobre estos eventos.

El Teatro Romano de Mérida fue el escenario elegido para celebrar los 29 Premios Max de las Artes Escénicas, en los que '1936' se ha alzado con el galardón a mejor espectáculo de teatro y 'No' ha triunfado en danza.

Ha sido una edición muy repartida, en la que no ha habido un ganador rotundo, aunque sí han triunfado el Centro Drámatico Nacional (CDN) y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) productores de varios de los espectáculos más galardonados.

La obra '1936' se estrenó en 2024 y optó en 2025 a varios premios. Se llevó a casa la 'manzanita' a mejor actor (Juan Vinuesa) y a autoría teatral. El texto, un ejercicio de memoria histórica sobre la Guerra Civil española, se ha vuelto a reponer este año lo que le ha permitido volver a optar a diferentes galardones en esta edición.

Alfredo Sanzol, director del CDN, ha dedicado el premio a "todas las personas enterradas en lugares desconocidos", y el director del montaje Andrés Lima ha subrayado que una obra contra la guerra "tiene que alzar la voz contra ella. ¡Viva Palestina libre!", gritó al recoger el premio.

Por otro lado, de las cinco posibilidades que tenía el montaje 'La tercera fuga', un relato sobre el periplo de una familia obligada a exiliarse por razones sociopolíticas, se ha llevado a casa tres: mejor autoría (Victoria Szpunberg y Albert Pijuan), mejor actor (Ton Vieira) y elenco.

Dos han sido, por su parte, los galardones para 'Los nuestros', un texto que reflexiona sobre la identidad y el relevo generacional. Ha conseguido los premios a mejor dirección (Lucía Carballal), actriz (Mona Martínez).

También dos ha sumado 'Orlando', la obra del Virginia Woolf, sobre un joven que vive 300 años ha hecho doblete con mejor vestuario (Agustín Petronio) y diseño de espacio escénico y videoescena para Blanca Añón que no podía parar de llorar cuando subió al escenario.

La compañía Anita Maravillas&Poltal 71 ha recogido el premio a mejor espectáculo para publico infantil, juvenil o familiar por 'La maestra'. "Son vitales y sus luchas también", y ha recordado la labor de una maestra palestina que entre ruinas sigue dando clase. Reivindicar una escuela pública de calidad ha sido también el objetivo de Xavo Giménez cuando ha recogido el premio a mejor adaptación por 'Yo soy 451'.

El empresario y productor teatral, Jesús Cimarro, recibió el Premio Max de Honor; Sara Baras, el Premio Max Aplauso del público y Ezezagunok, el Premio Max Aficionado.

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