Raúl Rabadán decide no asumir la dirección científica del CNIO

Los detalles El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado a conocer este lunes la decisión de Rabadán que "respeta, pero que también lamenta".

Raúl Rabadán, catedrático de la Universidad de Columbia, ha renunciado a la dirección científica del CNIO, decisión que el Ministerio de Ciencia respeta pero lamenta. Rabadán había sido elegido por unanimidad en un concurso internacional debido al potencial transformador de su proyecto, que incluía el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la investigación del cáncer. Su renuncia representa un revés para el CNIO, que enfrenta problemas de gestión y un entorno laboral complicado. El Ministerio abordará medidas para garantizar la continuidad de la dirección científica en un patronato el 8 de junio.

El investigador Raúl Rabadán ha decidido no asumir la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado a conocer este lunes la decisión de Rabadán que "respeta, pero que también lamenta".

Rabadán, catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), logró la dirección "tras presentarse y aceptar" el concurso lanzado por el CNIO, que lo eligió el pasado 4 de septiembre. Ante esta "decisión irrevocable por parte del doctor Rabadán, el Ministerio, en un patronato convocado para el próximo 8 de junio, incorporará en su orden del día la adopción de las medidas necesarias para seguir garantizando, como hasta ahora, que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas".

La previsión inicial era que Rabadán se incorporara al CNIO el pasado 1 de mayo. Él mismo, el pasado 19 de enero, explicaba que quería liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa "en un momento muy complejo para la institución". Su prioridad habría sido "fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse" para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas, sin embargo finalmente ha optado por no asumir el cargo.

Este físico fue elegido como director científico por unanimidad en un concurso internacional, puesto al que optaron 25 personas. El trabajo de Rabadán se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. En su momento fue seleccionado porque su proyecto tenía un alto potencial transformador para el centro.

El comité de selección valoró su apuesta por aspectos esenciales para el futuro del CNIO, como la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías digitales y computacionales, el énfasis en mejorar la excelencia y el incremento de la transferencia e innovación. Asimismo, se destacó el objetivo de conseguir de forma efectiva la multidisciplinariedad y convergencia entre investigación básica, aplicada y clínica.

La renuncia de Rabadán antes de asumir oficialmente el cargo supone un nuevo revés para el centro, que lleva más de un año y medio inmerso en una situación complicada. Antes de los primeros ceses, numerosos jefes de grupo habían pedido cambios tras alertar de problemas de gestión, cuentas deficitarias, una caída de la producción científica y un clima marcado por las denuncias de acoso laboral y abuso de poder.

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