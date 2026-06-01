Anthropic presenta de forma confidencial su solicitud para salir a bolsa en EEUU

Los detalles La compañía señala en un comunicado que este trámite no implica aún una oferta de venta de valores ni un precio o número de acciones definidos, y que la operación dependerá de las condiciones del mercado y de la aprobación del regulador.

La empresa de inteligencia artificial Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, ha presentado confidencialmente un borrador de su solicitud de salida a bolsa ante la SEC, como paso inicial para una futura oferta pública de acciones. Este trámite no implica una oferta de venta de valores ni un precio o número de acciones definidos, y dependerá de las condiciones del mercado y de la aprobación del regulador. Anthropic se suma así a otras tecnológicas de IA que buscan debutar en los mercados, impulsadas por el interés inversor en el sector. Fundada por exdirectivos de OpenAI, Anthropic ha ganado terreno con su herramienta Claude Code. La empresa no ha detallado el calendario de su salida a bolsa, pero podría producirse el próximo otoño tras una reciente ronda de financiación que sitúa su valoración en 965.000 millones de dólares.

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, ha anunciado este lunes que ha presentado de forma confidencial un borrador de su solicitud de salida a bolsa (S-1) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), como paso inicial para una futura oferta pública de acciones (IPO).

La compañía señala en un comunicado que este trámite no implica aún una oferta de venta de valores ni un precio o número de acciones definidos, y que la operación dependerá de las condiciones del mercado y de la aprobación del regulador. El formulario S-1 es el documento que las empresas presentan ante la SEC cuando planean cotizar en bolsa en Estados Unidos, y recoge información financiera, de negocio y de riesgo, aunque en esta fase inicial se mantiene de forma confidencial hasta que el organismo complete su revisión.

"Esto nos da la opción de salir a bolsa después de que la SEC complete su revisión", indica la empresa en la nota, en la que añade que su salida al mercado dependerá de "factores externos". Con esta decisión, Anthropic se suma a la lista de compañías tecnológicas de IA que están explorando o preparando su debut en los mercados, en un contexto de fuerte interés inversor por el sector.

Fundada por exdirectivos de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos de IA generativa. La creciente demanda de su herramienta Claude Code, orientada a desarrolladores, ha permitido a Anthropic ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

La empresa no ha detallado todavía el calendario previsto para la posible salida a bolsa ni la valoración que busca alcanzar en el mercado, aunque la operación podría producirse el próximo otoño, según medios especializados. La semana pasada, Anthropic anunció una nueva ronda de financiación por valor de 65.000 millones de dólares (unos 55.935 millones de euros), lo que sitúa su valoración en unos 965.000 millones de dólares (830.360 millones de euros), superando a su rival OpenAI, creadora de ChatGPT, en términos de valoración privada.

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