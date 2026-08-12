Ramoncín verá el eclipse a 2.000 metros de altura en Teruel: "Aquí hay astrofísicos como el guitarrista de Queen y un Premio Nobel"

Ramoncín se encuentra en "el Pico del Buitre, a 2.000 metros de altura, en Galáctica, Teruel", donde verá el esperado eclipse acompañado de astrofísicos: "Hay un tinglado montado tremendo".

Marina Valdés conecta desde el plató de Más Vale Tarde con Ramoncín, que se encuentra en Teruel para ver el eclipse. "Una vez más, envuelto en rock and roll, pero esta vez, astronómico", afirma la presentadora de MVT del cantante, quien explica que se encuentra en "el Pico del Buitre, a 2.000 metros de altura, en Galáctica, provincia de Teruel".

"Se llama la Sierra del Javalambre", destaca el cantante, que afirma que "mejor imposible" para ver el eclipse solar. Sin embargo, Ramoncín lamenta que "hay nubes". Por otro lado, Ramoncín explica que en la zona "se está montando un tinglado tremendo": "Hay muchos astrofísicos, hay un Premio Nobel del año 93 y también mi compañero de profesión, guitarrista de Queen y también es astrofísico".

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