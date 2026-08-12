Día histórico
El eclipse, paso a paso: cuándo quitarnos las gafas y los minutos clave
Los detalles El momento álgido del eclipse será entre las 20.25 y las 20.33 y durará más o menos un minuto y 50 segundos, en función de la zona en la que nos encontremos.
Resumen IA supervisado
En unas horas, España será testigo de un fenómeno no visto desde 1912: un eclipse solar. El evento alcanzará su punto máximo entre las 20.25 y las 20.33, momento ideal para estar ya ubicados en un lugar con buena visibilidad, preferiblemente al aire libre. Se recomienda mirar hacia el noroeste al atardecer y usar gafas homologadas para protegerse. El eclipse total durará alrededor de un minuto y 50 segundos, dependiendo de la ubicación. Durante este tiempo, se podrán retirar las gafas en zonas de eclipse total, pero siempre bajo supervisión. Es crucial consultar fuentes oficiales para detalles específicos sobre la duración y visibilidad en cada área.
* Resumen supervisado por periodistas.
Tan solo quedan unas horas para que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912. Entre las 20.25 y las 20.33 el eclipse estará en su máximo esplendor. A esta hora, mejor que nos pille ya en el sitio donde vamos a verlo. En nuestro caso, más bien fuera.
Sea donde sea, deberán buscar el sol hacia el noroeste, cuando esté atardeciendo. A partir de ahí nos pondremos nuestras gafas homologadas y esperaremos al momento álgido del eclipse, que durará más o menos un minuto y 50 segundos, en función de la zona en la que nos encontremos.
Durante ese tiempo, podremos quitarnos las gafas solo en las zonas de eclipse total. ¿Y qué vamos a ver durante ese tiempo? Después de ver ese anillo de diamantes y esas perlitas de Bailey, no veremos ni nuestra sombra. Será totalmente de noche.
Si van a hacer esto, revisen bien en webs oficiales cuándo y cuánto va a durar exactamente ese eclipse total en su zona. Y si se las quitan, que sea bajo la supervisión de expertos, o que solo sean unos segundos.
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