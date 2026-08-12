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El eclipse, paso a paso: cuándo quitarnos las gafas y los minutos clave

Los detalles El momento álgido del eclipse será entre las 20.25 y las 20.33 y durará más o menos un minuto y 50 segundos, en función de la zona en la que nos encontremos.

El elipse, paso a paso: cuándo quitarnos las gafas y los minutos clave
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Tan solo quedan unas horas para que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912. Entre las 20.25 y las 20.33 el eclipse estará en su máximo esplendor. A esta hora, mejor que nos pille ya en el sitio donde vamos a verlo. En nuestro caso, más bien fuera.

Sea donde sea, deberán buscar el sol hacia el noroeste, cuando esté atardeciendo. A partir de ahí nos pondremos nuestras gafas homologadas y esperaremos al momento álgido del eclipse, que durará más o menos un minuto y 50 segundos, en función de la zona en la que nos encontremos.

Durante ese tiempo, podremos quitarnos las gafas solo en las zonas de eclipse total. ¿Y qué vamos a ver durante ese tiempo? Después de ver ese anillo de diamantes y esas perlitas de Bailey, no veremos ni nuestra sombra. Será totalmente de noche.

Si van a hacer esto, revisen bien en webs oficiales cuándo y cuánto va a durar exactamente ese eclipse total en su zona. Y si se las quitan, que sea bajo la supervisión de expertos, o que solo sean unos segundos.

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