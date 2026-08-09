Ramoncín, sobre el ático de Ayuso: "¿Por qué no lo explicó en abril? Te han pillado"

"El conflicto con el que nos encontramos es que aquí hay alguien que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana", sentencia Ramoncín en laSexta Xplica.

Ramón Márquez, Ramoncín, tiene su propia hipótesis sobre todo lo ocurrido en torno a la polémica compra del 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí. El artista analiza en laSexta Xplica todos los pormenores del caso y apunta a una sucesión de "circunstancias y coincidencias": "Es lo del pato: si es blanco, nada y hace 'cuacuá', es un pato".

Sin embargo, Ramoncín va un paso más allá y anima a profundizar en el origen de la polémica: "¿Por qué este escándalo? ¿Quién lo promueve? ¿Por qué hay una persona que siempre se victimiza y echa la culpa a los demás?". El artista asegura haber percibido en esta ocasión algo que no había observado antes y que define como una especie de "quiebra entre los periodistas, seguidores, voceros y el propio PP". "Ven que esto no funciona", sentencia.

Ramoncín pone también el foco en el problema de la vivienda y en las dificultades que afrontan muchos madrileños para acceder a un hogar. "Es muy importante, porque estamos hablando de una ciudad en la que un joven con una carrera tiene que juntarse con otros dos o tres para poder vivir en un piso miserable por 700 euros al mes. Claro que es un problema", asegura. Además, recuerda la situación de las familias que no disponen de una vivienda. "Es un problema porque alguien decide gastar un dinero que no es suyo y que tiene que justificar", añade.

Uno de los aspectos que más le llama la atención es que Ayuso no ofreciera explicaciones sobre la operación en abril, cuando se produjo la compra. "¿Por qué no se explicó entonces o en mayo? No, es que te han pillado, y ahora la culpa es de los demás".

El artista también destaca las circunstancias que rodean al inmueble: "Además, en el mismo barrio... y el ático... y los otros dos áticos a la venta... y todas las especulaciones de si rompen o no... ¡Que estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid! Hay cosas que no se pueden justificar", concluye.

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