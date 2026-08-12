A qué hora es el eclipse en Oviedo, donde la duración de la totalidad será más larga

Asturias se prepara para un eclipse histórico, que no se repetirá en décadas. Y sí, Oviedo es uno de los puntos donde la totalidad tendrá una mayor duración.

Asturias, como gran parte de España, se prepara para un acontecimiento histórico: el eclipse solar total de hoy, que no se repetirá en décadas. De hecho, forma parte del 'trío de eclipses' ibérico que tiene lugar entre hoy y 2028 y que no se ha producido nunca en la historia de Europa. Desde las 8:00h de la mañana, el Principado ha activado el plan de emergencias en fase de alerta, con el fin de controlar la seguridad durante la jornada.

Asturias es una de las provincias por donde pasa la franja de totalidad, por lo que se podrá disfrutar al 100% en la mayor parte de su territorio. De hecho, existe una extensa red de puntos oficiales de observación, compuesta por 78 localizaciones, una por cada concejo, con el fin de facilitar un acceso ordenado y seguro, tanto a los residentes como a los turistas. En Oviedo, el punto elegido es parque del Oeste.

El eclipse en Asturias comenzará sobre las 19:30h y se extenderá, en fase parcial, hasta las 21:21h. Pero el momento en el que el Sol quedará totalmente oculto por la Luna no ocurrirá hasta un momento entre las 20:27h y las 20:29h. Y, como curiosidad, Oviedo es la capital de provincia donde la totalidad durará más tiempo: nada más y nada menos que un minuto y 48 segundos.

Zonas prohibidas para ver el eclipse en Oviedo

En esta fase de emergencia, Asturias ha prohibido el baño en todas las playas del litoral asturiano durante el eclipse, donde ondeará la bandera roja. Además, la Policía Local de Oviedo comenzó a controlar la zona del Monte Naranco desde ayer por la noche, donde estará muy limitada la ocupación de espacios por vehículos, caravanas y furgonetas.

A las 14:00h de hoy se cortará el tráfico para evitar el acceso a esta zona. El entorno del estadio Carlos Tartiere y el parque del Oeste tendrán un despliegue de seguridad que se irá adaptando en función de la afluencia de personas. De ser necesario, se cerrará el acceso para evitar problemas.

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