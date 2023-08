El ciclo lunar tiene 29 días y medio. También conocido como lunación, es el ciclo en el que la luna va cambiando de fase, creciendo y decreciendo, en función del momento en el que se encuentre. Según la fase en la que se encuentre la luna, ésta estará más o menos visible y entre sus fases hay cuatro momentos clave: la luna llena, la luna nueva, el cuarto menguante y el cuarto creciente. El ciclo completo va desde el novilunio (luna nueva), cuando el satélite natural de la Tierra no está iluminado, hasta la luna llena (plenilunio), cuando está completamente iluminada, pasando por los dos cuartos, cuando la luna está iluminada al 50%, en uno u otro lado de la misma.

Ahora bien, cuando la luna se encuentra en plenilunio, es decir, cuando hay luna llena, puede darse otro fenómeno que hace que ésta se vea más grande y más brillante: es lo que se conoce como superluna. Este término es relativamente reciente; fue acuñado por primera vez en 1979 y es el que hace referencia a la luna llena de perigeo, es decir, a la luna llena que tiene lugar cuando el satélite está, en su órbita alrededor de la Tierra, en su punto más cercano a nuestro planeta.

¿Qué es el perigeo? La Sociedad Española de Astronomía (SEA) lo define como el punto más cercano en el que se puede encontrar un objeto que se encuentra girando en una órbita alrededor de la Tierra. En el caso de la luna, cuando está en perigeo se encuentra a una distancia de unos 350.000 kilómetros del planeta. Cuando la luna está en perigeo, las mareas lunares son mayores , porque al estar a menos distancia de la Tierra la atracción gravitatoria es mayor.

La Sociedad Española de Astronomía (SEA) lo define como el punto más cercano en el que se puede encontrar un objeto que se encuentra girando en una órbita alrededor de la Tierra. En el caso de la luna, cuando está en perigeo se encuentra a una distancia de unos 350.000 kilómetros del planeta. Cuando la luna está en perigeo, , porque al estar a menos distancia de la Tierra la atracción gravitatoria es mayor. ¿Qué es el apogeo? Es lo contrario al perigeo, es decir, el punto más lejano en el que se puede encontrar un objeto que se encuentra girando en una órbita alrededor de la Tierra. En el caso de la luna, cuando está en apogeo se encuentra a unos 400.000 kilómetros del planeta.

Si el momento en el que la luna se encuentra en perigeo está en fase de plenilunio es cuando hablamos de superlunas. Aunque pueda parecerlo, lo cierto es que cada año se dan entre tres y cuatro superlunas, lo que supone casi un tercera parte de las lunas llenas de cada año. Pero además, es frecuente que las superlunas tengan lugar de manera seguida.

Según la profesora de Ciencias de la Tierra e investigadora en mineralogía cósmica y ciencias planetarias del Museo de Historia Natural de Reino Unido Sara Russell, el hecho de que la luna se encuentre en una etapa de perigeo "durará de dos a cinco lunas llenas", razón por la cual "hay varias superlunas seguidas".

En 2023 concretamente las cuatro superlunas del año tienen lugar de manera consecutiva: además de la luna llena del 3 de julio, la del 1 de agosto (luna llena del esturión), la del 31 de agosto (luna azul) y la del 29 de septiembre también son superlunas.

¿Puede una superluna provocar desastres naturales?

Si bien las mareas dependen tanto de la luna —es relativamente habitual ver subidas repentinas de la marea en función de la luna— como del Sol, y aunque hay teorías que sugieren que las superlunas pueden provocar acontecimientos naturales dramáticos, como terremotos o erupciones volcánicas, "no hay base científica para pensar que es el caso". Según Russell, "los desastres naturales no son más frecuentes cuando hay una superluna que cuando no la hay".

Sí que se pueden percibir, por contra, "algún efecto sobre las mareas", pero insignificante, de "unos pocos centímetros" como máximo.