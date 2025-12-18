Qué significa el chorro de gas y polvo oscilante del cometa 3i/ATLAS observado desde Canarias

El cometa 3i/ATLAS despierta un gran interés, no sólo en la población, sino sobre todo entre los científicos. Desde Canarias, un equipo de científicos ha conseguido un hallazgo pionero en astronomía.

Todo el mundo mira al cielo, a la espera de ver en algún momento el famoso cometa 3i/ATLASque, pese a haberse generado fuera de nuestro sistema solar, lo atraviesa. Fue descubierto en julio; en octubre pasó por el perihelio (el punto más próximo al Sol) y este viernes, 19 de diciembre, se espera que pase por el punto más próximo a la Tierra.

Entre toda esta expectativa, una serie de observaciones realizadas con el telescopio gemelo de dos metros en El Teide, en Tenerife, han logrado un hallazgo pionero en astronomía: la primera detección de un chorro de gas y polvo (jet) oscilante en un cometa de origen interestelar, el 3I/ATLAS. El estudio, publicado en la revista 'Astronomy & Astrophysics', proporciona la primera evidencia de actividad localizada de un núcleo interestelar y supone un descubrimiento que ofrece una visión única sobre la naturaleza de un cuerpo celeste que se formó fuera del sistema solar, según ha informado este jueves Light Bridges, que gestiona el citado telescopio robótico.

La investigación fue liderada por Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges, y sus coautores son Javier Licandro, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y Miguel R. Alarcón, investigador predoctoral del IAC y director de operaciones científicas en Light Bridges. Al respecto, Miquel Serra-Ricart detalla que el pasado mes de julio, y partiendo de la variabilidad en el brillo de la coma, los investigadores fueron los primeros en precisar el periodo de rotación de 3IATLAS, de alrededor de 17 horas, y ahora reportan el primer jet en un cometa interestelar "que además, confirma la rotación calculada en julio".

Serra-Ricart, administrador durante 30 años del Observatorio del Teide, también destaca la sorprendente familiaridad del objeto, a pesar de su origen, y apunta que "el 3I/ATLAS es un cometa interestelar extraordinariamente normal. La detección de este chorro permite establecer una comparación directa con los mecanismos de actividad observados en los cometas de nuestro propio sistema solar". "Caracterizar los jets en un cuerpo como 3I/ATLAS representa una oportunidad única para investigar el comportamiento físico de un cuerpo prístino formado en otro sistema planetario", comenta a su vez Javier Licandro.

Las observaciones clave fueron realizadas con el Two-meter Twin Telescope (TTT) en el Observatorio del Teide a lo largo de una campaña intensiva de 37 noches entre julio y septiembre de 2025 dentro del proyecto PLANETIX25. Para ello el equipo utilizó "al límite" las capacidades de almacenamiento y computación en ASTRO POC para centrarse en las estructuras de la coma interna del 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar confirmado. Mediante una técnica de filtrado de la imagen conocida como transformación laplaciana, los investigadores detectaron un débil, pero definido, chorro de gas y polvo saliendo del núcleo. Esta es la primera prueba de que un núcleo interestelar presenta una liberación de material tan focalizada, detallan.

El hallazgo más significativo es que el chorro no se mantuvo estático y un análisis detallado de su posición reveló una pequeña, pero significativa, modulación periódica alrededor del eje de giro del núcleo. Esta oscilación del jet, la primera de su tipo detectada en un cometa interestelar, permitió a los científicos deducir el periodo de rotación del núcleo. Así, se concluyó que el periodo de rotación del cometa 3I/ATLAS es de entre 14 y 17 horas si el chorro se origina cerca de uno de los polos, confirmando las medidas realizadas por investigadores del IAC, Grantecan y la Universidad Complutense de Madrid el pasado mes de julio también con datos del TTT.

Añaden los investigadores que los chorros cometarios son trazadores clave de la actividad del núcleo y de su estado de rotación, para señalar que la metodología que permitió este descubrimiento fue un filtrado óptimo de las imágenes, el cual realza las estructuras tenues y anisotrópicas del jet del fondo brillante de la coma. Este análisis avanzado contribuye significativamente a comprender cómo se comportan los volátiles y el polvo en cuerpos que, como el 3I/ATLAS, han viajado por el espacio interestelar y contienen material original de la formación de un sistema planetario ajeno.

