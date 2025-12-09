Ahora

La Comisión Europea abre una investigación a Google por utilizar contenidos online para entrenar a su inteligencia artificial

¿Por qué es importante? Esta investigación intentará esclarecer si Google "distorsiona la competencia" intentando "imponer condiciones injustas a editores y creadores de contenido", según ha detallado el organismo.

El logo de Google, en la fachada de su sede en Mountain View, California (Estados Unidos)El logo de Google, en la fachada de su sede en Mountain View, California (Estados Unidos)Agencia AP
La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio para evaluar si Google infringe las normas de competencia de la Unión Europea al utilizar contenido en línea de editores web y YouTube con fines de inteligencia artificial (IA).

"La investigación examinará, en particular, si Google distorsiona la competencia al imponer condiciones injustas a editores y creadores de contenido, o al concederse un acceso privilegiado a dicho contenido, lo que perjudica a los desarrolladores de modelos de IA de la competencia", declaró la Comisión.

Expresó su preocupación por la posibilidad de que Google haya utilizado contenido de editores web para generar servicios basados ​​en IA en sus páginas de resultados de búsqueda sin ofrecerles una compensación adecuada y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso.

La Comisión también manifestó su preocupación por si Google ha utilizado contenido subido a YouTube para entrenar sus propios modelos de IA sin ofrecer a los creadores una compensación ni la posibilidad de rechazarlo.

