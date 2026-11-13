Un ejecutivo de Microsoft descarta que un ataque cibernético esté detrás de la caída mundial

El contexto La caída de Microsoft 365 ha afectado a usuarios de Outlook y a varias herramientas de la compañía. Según han explicado, una parte de la infraestructura ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha aclarado que la reciente caída global de los servicios de la compañía no fue causada por un ataque cibernético. A través de una publicación en X, Lamanna confirmó que no hay indicios de actividad maliciosa, mientras lamentaba las interrupciones que afectaron a servicios como Outlook y Teams a nivel mundial. Microsoft identificó inicialmente problemas de acceso a Exchange Online en América, que luego se extendieron a otras regiones, incluyendo Australia y Reino Unido. La compañía explicó que una carga elevada en la infraestructura provocó errores de conectividad, y continúa trabajando para resolver la situación.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha descartado que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", ha escrito en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo.

En la misma publicación, ha lamentado las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams "en cualquier región" del mundo.

En un primer momento, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América, un problema que luego se extendió a varias regiones, con fallos reportados en sitios como Australia y Reino Unido.

Según ha explicado la propia compañía en X, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, ha registrado picos en las últimas horas, incluso en los servicios Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; y de inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento.

"Estamos encontrando problemas con máquinas que se quedan bloqueadas en un estado defectuoso, lo que impide que nuestros cambios se sincronicen como se esperaba", indicó Microsoft en una actualización de su reporte inicial.

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