Microsoft logra recuperar la normalidad de sus servicios tras una caída global de más de 12 horas

Los detalles La caída de Microsoft 365 ha afectado a usuarios de Outlook y a varias herramientas de la compañía. Desde la empresa niegan que lo ocurrido se deba a un ciberataque.

Desde ayer, Microsoft enfrenta una caída global de sus servidores, afectando a millones de empresas. Aunque se especula sobre un posible ciberataque, la empresa lo niega. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, afirma que no hay indicios de actividad maliciosa. Todos sus servicios, incluyendo el correo electrónico y el software Copilot, están caídos. Microsoft atribuye el problema a servidores saturados que provocan fallos en cascada. Inicialmente, los problemas se detectaron en Exchange Online en América, extendiéndose a regiones como Australia y Reino Unido. La situación afecta servicios esenciales, como la sanidad en Reino Unido.

Microsoft ha recuperado la normalidad de sus servicios tras una caída global de más de 12 horas. Una caída a nivel mundial que ha afectado a millones de empresas en todo el mundo. La empresa lo niega, pero algunos apuntan a que han podido recibir un ciberataque.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", ha destacado el vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna.

Desde anoche todos sus servicios han estado caídos a nivel mundial. Millones de empresas se han visto afectadas sin correos, ni reuniones a distancia, ni su software de inteligencia artificial Copilot.

Microsoft ha informado que la causa viene de un problema en los servidores afectados que creen estar saturados y dejan de responder, eso es lo que ha estado provocando fallos en cascada.

En un primer momento, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América, un problema que luego se extendió a varias regiones, con fallos reportados en sitios como Australia y Reino Unido.

Según ha explicado la propia compañía en X, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

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