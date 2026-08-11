El consejo de un astrofísico para ver el eclipse: "Que sea en un sitio donde dure mínimo 30 segundos y que al mirar al suelo, no veas tu sombra"

"Recomendaría a la gente que se desplace a un sitio donde, como mínimo, el eclipse dure 30 segundos", destaca Alejandro Sánchez de Miguel, que explica que "la manera de no tener peligro es mirar al suelo y ver que no ves tu sombra".

El astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel explica en este vídeo por qué es tan especial el eclipse solar del 12 de agosto: "Para nosotros es muy importante porque al ser en casa, podemos desplazar equipos que no podemos desplazar en otros momentos". Por otro lado, también es clave porque "es el comienzo de esta triada de eclipses, única en la historia, en Europa, al menos". Es decir, "tendremos tres eclipses en 2026, 2027 y uno anular en 2028": "No ha pasado nunca en la historia ni volverá a ocurrir en los próximos 3.000 años".

"Yo recomendaría a la gente que se desplace a un sitio donde, como mínimo, el eclipse dure 30 segundos", destaca el experto, que explica que "la manera de no tener peligro es mirar al suelo y ver que no ves tu sombra": "Entonces ya puedes mirar el eclipse con tranquilidad".

Por otro lado, el experto explica de qué manera recomienda ver el eclipse: "La mejor manera es de manera indirecta, es la más segura y no hay límite de tiempo". "Es muy sencillo, con un espejo o una cartulina con un agujero es suficiente para ver el eclipse de una manera segura", explica Sánchez de Miguel, que insiste: "Solamente durante unos pocos segundos, porque durante más tiempo es aburrido, podemos mirar con las gafas para quitarnos la espinita de verlo directamente".

"Pero no es para aquellos que tengan el más mínimo miedo, para ellos hay más maneras", destaca el experto, que explica el método indirecto: "Cogemos una cartulina o un papel le hacemos un agujero, lo levantamos y hacemos que la sombra caiga en otro folio y por ese agujero, en vez de un cuadrado va a salir un círculo porque es la imagen del sol". "Se puede hacer lo mismo con un espejo para mandarlo varios metros", detalla el experto.

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