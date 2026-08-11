Un oftalmólogo resuelve las dudas sobre el eclipse: ¿me puedo poner las gafas por encima de las mías? ¿se puede mirar a través de la cámara?

Todavía quedan algunas dudas sobre cómo ver protegido el eclipse y, por eso, hemos salido a la calle para que los ciudadanos pregunten a un oftalmólogo, que resuelve todas las dudas en este vídeo.

Un oftalmólogo resuelve en este vídeo de Más Vale Tarde todas las dudas de los ciudadanos sobre el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto. ¿Se puede mirar el eclipse directamente a través de la cámara? "El riesgo existe en que te saques la gafas para ponerla en el lente del móvil y quieras enfocar así", explica el experto en este vídeo, donde destaca que "con que se mueva un poco y te de la luz, te puede hacer un daño que no vale la pena".

Por otro lado, sobre el tipo de gafa que es segura para un niño, el oftalmólogo señala que "las gafas están homologadas para que la use cualquier persona". Sin embargo, "si el niño no es disciplinado y se puede quitar la gafa, exponerlo al eclipse es una mala idea". Por otro lado, ¿cómo se puede saber si la gafa está mal? "Si ese filtro lo diriges hacia una bombilla y se ve alguna zona rayada, perforada o te deslumbra un poco, significa que está en mal estado".

Por último, ¿cómo hay que hacerlo si ya usas gafas? "Tienes que ver que el filtro que uses cobra bien el marco de tu propio cristal", explica el oftalmólogo, que destaca que "puede pasar que se mueva o se caiga en el momento de mirarlo y te haga daño". Pero, ¿y si no tengo las gafas? El experto explica en este vídeo para poder verlo de manera indirecta.

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