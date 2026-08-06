Un nacimiento histórico en el Zoo de Madrid: llega al mundo una cría de elefante de Sumatra, especie en peligro crítico de extinción

Los detalles El pequeño macho, de entre 80 y 90 kilos, llegó al mundo arropado por su madre, su tía y su hermana en un nacimiento clave para la conservación de esta subespecie.

En el Zoo Aquarium de Madrid ha nacido una cría de elefante asiático de Sumatra, un evento significativo para la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción. El nacimiento, protagonizado por Cynthia, la madre, y acompañado por otras hembras del grupo, simboliza el fuerte comportamiento social de estos animales. El pequeño macho, de entre 80 y 90 kilos, se encuentra activo y bajo la atenta vigilancia del equipo veterinario. Este acontecimiento es parte del Programa Europeo de Reproducción y Conservación de Especies Amenazadas, en el que el zoo participa. La subespecie de Sumatra ha perdido gran parte de su hábitat natural, lo que también afecta a otras especies de la isla.

Una de las imágenes más emocionantes del día llega desde el Zoo Aquarium de Madrid. Una cría de elefante asiático de Sumatra ha nacido este jueves en las instalaciones del parque, protagonizando una escena cargada de simbolismo para la conservación de una de las especies más amenazadas del mundo.

El nacimiento estuvo marcado por el comportamiento social característico de estos animales. Mientras Cynthia, la madre, daba a luz tras más de 21 meses de gestación, las otras tres hembras del grupo permanecieron a su lado, acompañándola con vocalizaciones y formando un auténtico círculo de protección.

Apenas media hora después del parto, el pequeño ya conseguía ponerse en pie y dar sus primeros pasos bajo la atenta mirada de su familia. Se trata de un macho de entre 80 y 90 kilos que, según el equipo veterinario del Zoo Aquarium de Madrid, se encuentra "activo y fuerte".

La madre está respondiendo de forma ejemplar y la evolución del grupo familiar está siendo muy positiva, aunque durante las próximas semanas continuará bajo una estrecha vigilancia para garantizar su adaptación. Por su parte, la veterinaria Eva Martínez explica que el equipo llevaba semanas preparándose para este momento.

Más allá de la emoción del momento, el nacimiento supone un importante hito para la conservación del elefante asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus), una subespecie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los padres, Cynthia y Valentino, forman parte del Programa Europeo de Reproducción y Conservación de Especies Amenazadas impulsado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), del que el Zoo Aquarium de Madrid es uno de sus participantes. Los ejemplares de elefante de Sumatra presentes en Madrid son únicos dentro de este programa europeo, lo que convierte este nacimiento en un acontecimiento especialmente relevante.

Se ha perdido su hábitat natural

Actualmente se estima que quedan alrededor de 52.000 elefantes asiáticos en todo el mundo. Entre sus tres subespecies, la de Sumatra es la más amenazada. En apenas tres décadas ha perdido cerca del 69% de su hábitat natural debido a la expansión agrícola, la deforestación y la fragmentación de los bosques tropicales de Indonesia.

Esta presión también pone en riesgo a otras especies emblemáticas de la isla, como el orangután, el tigre y el rinoceronte de Sumatra, todos ellos gravemente amenazados.

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