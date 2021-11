Renovarse o morir, esto es lo que ha decidido hacer WhatsApp en muchos teléfonos móviles. A partir de este lunes 1 de noviembre, la aplicación de mensajería instantánea deja de funcionar en algunos modelos que más adelante te contamos. Tras las últimas actualizaciones que han instalado en la app, la versión del móvil deberá ser compatible con ellas para que WhatsApp funcione correctamente.

Si tienes Android, asegúrate de no tener una versión 4.04 o anterior porque de ser así te verás afectado en las próximas horas (si es que no lo has notado ya), y si tu móvil es Apple te verás afectado si tienes una versión anterior al iOS 10.

A continuación, te detallamos la lista de móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar:

Samsung

- Samsung Galaxy Trend Lite.

​- Samsung Galaxy Trend II.

​- Samsung Galaxy S3 mini.

​- Samsung Galaxy Ace 2.

​- Samsung Galaxy Xcover 2.

​- Samsung Galaxy Core.

Huawei

- Huawei Ascend G740.

​- Huawei Ascend Mate.

​- Huawei Ascend D2.

LG

- LG Lucid 2.

​- LG Optimus F7.

​- LG Optimus L3 II Dual.

​- LG Optimus F5.

​- LG Optimus L5 II.

​- LG Optimus L5 II Dual.

​- LG Optimus L3 II.

- ​LG Optimus L7 II Dual.

​- LG Optimus L7 II.

​- LG Optimus F6.

​- LG Enact.

​- LG Optimus L4 II Dual.

​- LG Optimus F3.

​- LG Optimus L4 II.

​- LG Optimus L2 II.

​- LG Optimus F3Q.

ZTE

- ZTE Grand S Flex.

​- ZTE V956.

​- ZTE Grand X Quad v987.

​- ZTE Grand Memo.

Otros modelos

- Sony Xperia M.

​- Wiko Cink Five.

​- Wiko Darknight.

​- Caterpillar Cat B15.

​- Lenovo A820.

​- UMi X2.

​- Archos 53 Platinum.

​- HTC Desire 500.

​- Faea F1.

​- THL W8