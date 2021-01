De las más de 700.000 dosis de la vacuna llegadas a España ya se ha administrado el 65%. No obstante, tras habernos vacunado aún hay riesgo de infectarse por coronavirus. Y es que de momento solo se está poniendo la primera dosis y la inmunización no es completa hasta unos días después de la segunda.

En este sentido, cabe recordar que Araceli Hidalgo, la primera persona en vacunarse en nuestro país, no recibirá la segunda dosis de la vacuna de Pfizer hasta dentro de cinco días y que las residencias comenzarán a completar su proceso de vacunación en una semana.

Hasta ese momento, apuntan los expertos, continuarán los brotes que ya se están registrando entre personas vacunadas en algunas residencias de ancianos.

La explicación, según apunta el profesor Daniel López Acuña, es que los pacientes "pueden haber tenido la infección unos días antes de vacunarse y ser asintomáticos" o bien "haberla tenido unos días después de vacunarse, cuando todavía no se desarrollan los anticuerpos eficaces".

Esto explicaría lo ocurrido en una residencia de mayores de Ribeira (A Coruña), donde hay más de 60 ancianos contagiados a pesar de que todos fueron vacunados, o en León, donde se acumulan más de un centenar de casos en otras dos residencias de Astorga y Villaobispo de las Regueras.

Mientras, los familiares denuncian que no se están garantizando al máximo las medidas de protección y aseguran que "hay personas negativas compartiendo habitación con positivas y, por tanto, contagiadas".

En este sentido, los epidemiólogos insisten: el distanciamiento, el uso de mascarilla y el resto de medidas preventivas deben seguir, ya que, aunque nos hayamos vacunado, la inmunidad no se logra hasta una semana después de la segunda dosis, en el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que se ha utilizado en España hasta ahora.

¿Qué pasa si doy positivo entre dosis?

¿Qué ocurre entonces si nos contagiamos durante el proceso de vacunación? Si el contagio se produce en los primeros días tras la vacunación, no habría diferencia con no haberse vacunado y se darían "cuadros muy similares de enfermedad a las personas que no han sido vacunadas", según señala Salvador Peiró, experto en Salud Pública.

En cambio, si ha pasado más de una semana, la enfermedad será menos grave. No obstante, el calendario de vacunación se podría modificar si se detectan síntomas graves, retrasando la administración de la segunda dosis hasta que remitan.

En cuanto a la inmunidad, los expertos creen que no influye. En principio, la vacuna mantendría su eficacia aunque nos contagiemos durante el proceso, si bien todavía no hay suficiente información que lo confirme.