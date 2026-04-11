Donald Trump, "orgulloso" del éxito de la misión Artemis II: "¡El siguiente paso será Marte!"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha calificado el amerizaje como "perfecto" y ha señalado lo "espectacular" que ha sido la travesía hasta la Luna. "¡Lo volveremos a hacer!", afirma.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha seguido de cerca el exitoso amerizaje de la misión Artemis II. En redes sociales, felicitó a la tripulación de la nave Orión por su "perfecto" aterrizaje en el Pacífico, cerca de San Diego. Trump expresó su orgullo como mandatario y destacó que el próximo objetivo espacial será Marte. Tras regresar de su viaje a la órbita lunar, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han vuelto a la Tierra. La NASA confirmó su buen estado de salud tras soportar condiciones extremas durante el descenso. Los astronautas se reunirán pronto con sus familias.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no ha perdido detalle del amerizaje de la misión Artemis II. El republicano, en redes sociales, ha felicitado a los tripulantes de la nave Orión después de su amerizaje "perfecto" frente a las costas de San Diego, en California, en las aguas del Pacífico.

"Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de EEUU, no podría estar más orgulloso!", ha expuesto el mandatario norteamericano.

Además, ha señalado cuál va a ser el próximo objetivo en materia aeroespacial: "¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!".

Trump ha manifestado su deseo de recibir "pronto" a los integrantes de la misión Artemis II, después de que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen estén ya de vuelta a la Tierra tras completar con éxito su viaje a la órbita lunar, en la mayor distancia recorrida jamás por el ser humano y en el regreso a la Luna después de más de 50 años.

La vuelta al planeta ha sido perfecta. Orión ha descendido a través de la atmósfera terrestre en un amerizaje asistido por paracaídas. Durante 13 minutos, la nave ha soportado condiciones extremas con temperaturas que superaban los 2.700 grados mientras descendía a 40.000 kilómetros por hora.

La NASA ha confirmado que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica.

Tras una evaluación médica, los astronautas que ya forman parte de la historia de la humanidad volverán a reunirse con sus familias.

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