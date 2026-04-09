Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico

Los detalles El proceso de regreso tras 10 días en el espacio durará apenas 13 minutos, pero concentrará algunos de los momentos más críticos de toda la misión.

La misión Artemis II se encuentra en su fase final tras un histórico acercamiento a la Luna. La tripulación se prepara para el regreso a la Tierra, una maniobra crítica que culminará con un amerizaje en el Pacífico. Los astronautas han asegurado el equipo e instalado asientos de reentrada para soportar las fuerzas del descenso, que durará 13 minutos. La separación del módulo de tripulación de la nave Orion expondrá el escudo térmico, crucial para la reentrada. En el descenso, la cápsula enfrentará temperaturas extremas y desplegará paracaídas para desacelerar. Tras el amerizaje, equipos de la NASA y la Armada rescatarán a la tripulación, que será trasladada al Centro Espacial Johnson para su recuperación. La misión tiene planes de contingencia en caso de un amerizaje fuera de la zona prevista, con un amplio despliegue militar preparado para garantizar la seguridad de los astronautas.

La misión Artemis II entra en su fase final tras nueve días en el espacio y un acercamiento histórico a la Luna. La tripulación se prepara ya para el momento más delicado de todo el viaje: el regreso a la Tierra, una maniobra de alta precisión que culminará con un amerizaje en el océano Pacífico en la madrugada del viernes al sábado.

Durante estos últimos momentos en órbita, los astronautas han comenzado a recoger el equipo y asegurar el interior de la nave. También han instalado sus asientos de reentrada, fundamentales para soportar las intensas fuerzas que experimentarán durante el descenso.

El proceso de regreso, ya en el día 10 de misión, durará apenas 13 minutos, pero concentrará algunos de los momentos más críticos de toda la misión. El primer paso será la separación del módulo de tripulación de la nave Orion del módulo de servicio, cuyos motores han permitido completar el viaje alrededor de la Luna.

Esa separación deja al descubierto el escudo térmico, diseñado para soportar temperaturas extremas durante la reentrada. La cápsula comenzará entonces su descenso desde unos 122 kilómetros de altura a gran velocidad.

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.

Al alcanzar aproximadamente los 61 kilómetros, en plena atmósfera, se producirá el pico térmico: la nave puede superar los 2.700 grados centígrados. En ese momento, además, se producirá un fenómeno conocido como rebote, en el que la cápsula reduce momentáneamente su descenso antes de continuar la trayectoria hacia la Tierra.

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.

Superada la fase más crítica, la nave entrará en la región subsónica. En torno al minuto 10 de descenso se desplegarán dos paracaídas de frenado, que reducirán la velocidad hasta unos 493 km/h y poco después, se abrirán tres paracaídas principales que permitirán desacelerar la cápsula hasta unos 27 km/h, velocidad a la que se producirá el amerizaje en el Pacífico en el minuto 13 de la maniobra.

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.

El punto previsto está en una amplia zona de más de 3.000 kilómetros en el océano, cerca de San Diego, en California, donde las condiciones meteorológicas son, en principio, favorables.

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.

El rescate de la tripulación

Tras el amerizaje, equipos de la NASA y de la Armada de Estados Unidos procederán al rescate de la tripulación y así, los astronautas serán recogidos en helicóptero y trasladados a un buque cercano, donde recibirán un primer reconocimiento médico.

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.

Posteriormente, viajarán al Centro Espacial Johnson, en Houston, donde completarán su recuperación tras la misión. Eso sí, aunque el operativo está calculado al milímetro, la misión contempla distintos escenarios.

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.

Si el amerizaje se produjera fuera de la zona prevista, se activarían planes de contingencia con un amplio despliegue militar. Aviones de transporte C-17, helicópteros de la Marina y hasta siete aeronaves de seguimiento están preparados para intervenir y, además, se cuenta con apoyo desde bases como Pearl Harbor para garantizar la seguridad de la tripulación en cualquier circunstancia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.