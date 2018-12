Descubren la fórmula que permite eliminar el virus del sida: hasta ahora sólo podían frenar su avance

AÚN NO SE APLICARÁ EN PACIENTES

Investigadores franceses coordinados por un científico español han logrado bloquear la actividad del VIH con inhibidores, además de descubrir cómo eliminar las células infectadas por el virus aunque aún no se aplicará en pacientes. Hasta ahora, los antirretrovirales permitían que el sida no se multiplicara pero no lo curaban.