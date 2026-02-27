La NASA anuncia cambios y ahora prevé dos misiones a la Luna en 2028 tras los problemas del Artemis II

¿Que está pasando? La agencia ha expuesto que la Artemis III será ahora tan solo un viaje en la órbita terrestre baja en 2027 y que la Artemis IV buscará pisar la superficie lunar en dos años.

La NASA ha ajustado su programa Artemis tras el retraso del lanzamiento de Artemis II, la primera misión lunar tripulada en más de 50 años. Ahora, en 2028 se realizarán dos viajes a la Luna, con Artemis IV y V, mientras que Artemis III, prevista inicialmente para el regreso humano al satélite, se adelantará a 2027 como misión en órbita terrestre baja. Jared Isaacman, administrador de la NASA, destacó la necesidad de incrementar el ritmo de lanzamientos y fortalecer la fuerza laboral. Estos cambios buscan mantener el calendario de misiones, mejorar la seguridad y reducir costos, según Amit Kshatriya.

Estas modificaciones implican que la misión Artemis IV buscará llegar a la Luna a principios de 2028 y que la nueva Artemis V tratará de hacerlo a finales de ese año. Así lo ha expresado Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial de EEUU, en una conferencia de prensa en Cabo Cañaveral en Florida.

Esto significa que Artemis III, que se pensaba sería el regreso del ser humano a la superficie lunar desde 1972, se adelantará a 2027 pero ahora va a ser una misión intermedia en la órbita terrestre baja.

Mientras, la NASA intenta seguir adelante con el lanzamiento de Artemis II, aplazado al menos hasta abril tras estar programada para enviar a cuatro astronautas a la órbita lunar el 6 de marzo, después de fallos en la primera prueba en frío que impidieron también el despegue en febrero.

En ese sentido, Isaacman ha explicado que buscan "incrementar el ritmo de lanzamientos para reducir la complejidad" de las misiones "en la mayor medida posible". "El organismo necesita reconstruir y fortalecer la fuerza de trabajo en la NASA", ha expuesto.

"Necesitamos empezar a volver a lo básico y movernos en esta dirección, así que necesitamos reconstruir la fuerza de trabajo civil y restaurar de nuevo las capacidades cruciales, eso contribuirá directamente a la cadencia de lanzamientos de la NASA", ha manifestado.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, ha dicho que estos cambios van a permitir a la agencia mantener su calendario de misiones y también crear condiciones para mayor seguridad y menores costos. "Es desafiante y ambicioso, pero con esta corrección de ruta estamos en una base más estable, en un camino más realista hacia los hitos que tenemos por delante", ha dicho.

Estos cambios llegan después de los retrasos por las fallas técnicas de Artemis II, misión que llevará a los primeros humanos a la órbita lunar en más de medio siglo que, eso sí, no contempla un alunizaje.

Pese a las modificaciones en las misiones posteriores, la NASA aún está trabajando para "tener la mejor probabilidad posible" de lanzar Artemis II a principios de abril, ha señalado Lori Glaze, viceadministradora asociada de la agencia.

