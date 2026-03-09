"Una cuestión de principios", la razón detrás de la dimisión de una directiva de OpenAI por el uso de la IA en el Pentágono para vigilar a los estadounidenses

El contexto La empresa tecnológica firmó la semana pasada un contrato con la Casa Blanca por el cual su tecnología será integrada en el sistema de defensa y maquinaria bélica de Estados Unidos.

Caitlin Kalinowski, exdirectora de Robótica de OpenAI, ha dimitido preocupada por el acuerdo de su empresa con el Pentágono, que permite al Gobierno estadounidense usar IA para vigilancia masiva sin supervisión judicial y desarrollar armas autónomas letales. Esta decisión se produce tras la firma de un contrato que integra la tecnología de OpenAI en el sistema de defensa de Estados Unidos. Kalinowski califica su renuncia como una cuestión de principios, ya que OpenAI aceptó estos contratos después de que su rival, Anthropic, los rechazara por motivos éticos similares. La tecnología de OpenAI se habría utilizado en una operación militar contra Irán.

Hay días en los que todo alrededor de la IA suena a película de terror. "La vigilancia de los estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más deliberación de la que han tenido". Con estas palabras ha dimitido de su puesto Caitlin Kalinowski, hasta ahora, directora de Robótica de Open AI, una de las empresas más importante del mundo de Inteligencia Artificial y proveedora del Ejército estadounidense.

En un comunicado asegura que abandona preocupada por el acuerdo entre su empresa y el Pentágono. Un contrato que, según su despedida, va a permitir al Gobierno de Trump utilizar la IA para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses sin control judicial. Y también para crear armas con autonomía para matar sin intervención humana, sin que un ser humano tome ninguna decisión.

La renuncia se produce tras la firma, la semana pasada, de un contrato por el cual la tecnología de OpenAI será integrada en el sistema de defensa y maquinaria bélica de Estados Unidos.

"Ha sido una cuestión de principios", ha añadido Kalinowski. Precisamente su ya exempresa mantiene esos contratos con la Administración Trump porque su gran rival en el campo de la inteligencia artificial, Anthropic, los rechazó por las mismas razones por las que ahora ha dimitido la directora de Robótica.

Tras romper lazos con Anthropic, la Casa Blanca lanzó la operación militar contra Irán en colaboración con Israel en la que se habrían utilizado herramientas de OpenAI.

