El aumento de grietas y fugas en la Estación Espacial Internacional alerta a la NASA, que trata de dar con el origen

¿Que está pasando? La agencia, a tenor de unas reparaciones de los rusos, dio incluso la orden a sus astronautas de que se refugiaran en la nave 'Dragon Space X' y que estuvieran preparados para evacuar

La NASA está en alerta investigando el aumento de grietas y fugas en la Estación Espacial Internacional. La preocupación surgió tras una anomalía detectada durante una operación de carga, lo que llevó a los rusos a aplicar un método que podría haber comprometido la estructura. Como precaución, los astronautas se refugiaron en la nave 'Dragon Space X' ante un posible empeoramiento de la situación. Aunque las operaciones volvieron a la normalidad, el túnel Zvezda sigue presentando grietas desde 2019, incrementando las fugas. La NASA y Roscosmos continúan colaborando para identificar y solucionar el problema.

La NASA se ha puesto en modo alerta. Se ha puesto a investigar, a tratar de encontrar la causa del aumento de grietas y fugas en la Estación Espacial Internacional. Y es que están más que preocupados después de que durante una operación de carga se observara una subida anómala en un túnel.

Después de que se detectara, básicamente, un problema. Uno ante el que los rusos han usado un método que bien podría poner en riesgo la estructura de dicho área, motivo por el cual pidieron a sus astronautas que se refugiaran en la nave espacial 'Dragon Space X' por si hubiera que evacuar.

Algo que era bastante posible ante un empeoramiento de la sección del laboratorio en la Estación Espacial Internacional. Ante eso, tuvieron que ponerse sus trajes espaciales por si la fuga de aire aumentaba y pudiera suponer un riesgo vital.

Horas después, Bethany Stevens, portavoz de la agencia, afirmó que todo salió según estaba previsto y se ordenó "el regreso a las operaciones planificadas en la Estación Espacial Internacional".

Y es que e túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, lleva sufriendo grietas desde 2019 que van provocando fugas atmosféricas.

Ante esto, se están realizando continuos monitoreos de la situación y reparaciones en una colaboración NASA - Roscosmos para saber qué es lo que está pasando.

Esta semana, Roscosmos observó que la tasa de fugas era e dos libras por día y además identificó nuevas áreas sospechosas en el PrK.

Como respuesta a sus acciones, la NASA dio la orden de refugiarse a la tripulación de la agencia allí presente.

La NASA, por su parte, va a seguir colaborando con los rusos y con el resto de socios internacionales para saber qué es lo que está sucediendo en la Estación Espacial Internacional.

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