Cómo hacer que los niños vean el eclipse con seguridad (aunque si no puedes garantizarlo, mejor que no lo vean)

Nos hemos hartado de escuchar hablar sobre las gafas homologadas para ver el eclipse y las gravísimas consecuencias en la retina de sufrir una lesión si no las usamos. ¿Pero qué ocurre con los más pequeños?

Llevamos días, semanas e incluso meses escuchando hablar de la importancia de usar gafas homologadas para ver el eclipse. De hecho, en los últimos días se han retirado seis modelos de gafas que, si bien están homologadas, su excesiva oscuridad podía provocar que el que las llevara puestas se las quitara para tratar de localizar el Sol y, en ese momento, sufrir una grave lesión en la retina. Todos sabemos (o al menos deberíamos saber) que tenemos que llevar gafas especiales para mirar al cielo este miércoles.

Pero muchos también sabemos que con los niños, no siempre es fácil. Cuántas veces hemos vivido situaciones en la que los niños tratan de retirarse cualquier elemento externo de la cabeza: un sombrero, una careta, unas gafas... y aquí está el problema. Los oftalmólogos recomienda, en general, que los niños de menos de 6 años no observen directamente el eclipse: para ellos, se puede crear una cámara estenopeica, gracias a la cual se puede observar el efecto que se produce al "capturar" una imagen que se proyecta en su interior.

A esta edad tan temprana, la vista es mucho más sensible. Y lo importante, es que es difícil que un niño pequeño no trate de quitarse las gafas. Para los mayores de esta edad, o para aquellos que sean capaces de no quitarse algún elemento de la cara, se pueden 'enganchar' las gafas homologadas en una careta, de manera que queden atadas y quitárselas sea sino imposible muy difícil.

Una opción que se ha hecho viral en las redes sociales es la de construir una careta especial para enganchar las gafas en ella: con un plato de cartón, dibujamos el contorno de las gafas y cortamos el hueco donde se encuentran los filtros. Hacemos un hueco en los laterales para poder introducir las patillas de las gafas y la parte inferior de las gafas, de la nariz hacia abajo, se puede retirar.

De las patillas puedes enganchar una cuerda o una goma para poder atarla por detrás de la cabeza y que no exista la posibilidad de que las gafas se caigan o se las quite con facilidad.

Ensaya con tu hijo antes de colocarle las gafas

Antes de que ocurra el eclipse, es importante ensayar para que sepa exactamente cómo colocárselas: hay que ponérselas sin mirar al sol y una vez colocadas, ya mirar al cielo. Para quitárselas, primero tiene que bajar la mirada y retirarla del sol, y una vez que la mirada esté baja, ya se pueden retirar las gafas. Ojo, que no debería volver a mirar sin las gafas puestas.

Y si no... cámara estenopeica o un colador

La cámara estenopeica es un instrumento hecho habitualmente con una caja, gracias al cual se puede observar el efecto que se produce al "capturar" una imagen que se proyecta en su interior. La luz, que entra por el pequeño orificio realizado en un lado de la caja, proyecta en el lado opuesto una imagen invertida de lo que hay frente al orificio. Este invento ayuda a comprender cómo funciona una cámara de fotos, ya que la cámara estenopeica de los artistas fue la base para realizar experimentos en los inicios de la fotografía. Este es el origen de la cámara moderna, ya que el lugar donde se refleja la imagen invertida es donde se colocaría la película o el negativo, que es un material fotosensible del que se obtiene la foto final.

Esta cámara estenopeica produce una imagen limitando las posibles trayectorias de la luz procedentes de los puntos luminosos del objeto elegido a una sola. "En nuestro caso, podemos utilizar este principio de la cámara estenopeica para realizar una observación indirecta del Sol, proyectando su imagen en el interior de una caja y permitiendo así una observación segura", señala CESAR, el programa educativo de la Agencia Espacial Europea (ESA), en un documento específico del eclipse. Para fabricar una cámara estenopeica:

Realizamos un corte cuadrado pequeño en uno de los lados de la caja para crear la ventana lateral a través de la cual mirarás y, posterior mente, hacemos otro cuadrado en el lugar por donde entrará la luz del sol.

Si tu caja no es blanca, recorta un rectángulo de papel blanco un poco más pequeño que el tamaño del lado opuesto al que elegiste para dejar entrar la luz solar y luego pégalo en el interior de la caja. Esta hoja será la pantalla donde podrás observar la imagen del Sol.

Sellamos cualquier grieta u abertura por la que pueda entrar la luz solar para que la caja quede completamente a oscuras.

Cubrimos el cuadrado por donde entrará la luz del sol con un trozo de papel de aluminio y hacerle un agujero con una aguja o un alfiler.

"Si todo ha salido bien, mira a través de la ventana del visor para ver la imagen del Sol proyectada en tu cámara estenopeica", propone la Agencia Espacial Europea en su guía. Otra opción es la de proyectar el eclipse con un colador, una espumadera o con un espejo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido