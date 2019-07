Mayor Tom para control terrestre / estoy atravesando la puerta / y floto de una forma especial. David Bowie se adelantó a los primeros pasos de la humanidad en la luna en su tema 'Space Oddity' (1969). Publicado para coincidir con aquel primer alunizaje, el tema de Bowie retrató lo que pudieron haber sido las palabras de Neil Armstrong al salir del módulo 'El Águila', solo que en boca de su personaje ficticio Mayor Tom.

Si la primera llegada de la humanidad a la luna tiene un himno, ese es 'Space Oddity' y su evocación a la soledad del astronauta. Incluso la cadena británica BBC la utilizó para su cobertura de aquel momento histórico. Sin duda, la luna ha sido y es una inspiración para centenares de canciones a lo largo de la historia.

El próximo 20 de julio se cumplen 50 años de aquel "gran salto para la humanidad", y para celebrar este medio siglo hemos recopilado las mejores canciones de 1969, pero también todos los hits que nos han hecho vibrar con la luna por bandera. Sí, puedes escuchar desde 'El toro y la luna' hasta 'Walking On The Moon'.

Hemos reunido míticos temas relacionados con la luna, como el 'Fly me to the Moon' de Frank Sinatra, dedicado a la misión lunar anterior Apolo 10, y rememoramos su "lado oscuro" con Pink Floyd y 'Dark Side of the Moon'.

Puede que esta 'playlist' sirva de ayuda para la que está configurando la NASA, que ha pedido ayuda en las redes sociales para configurar la lista que acompañará a los astronautas en la misión lunar que prepara la agencia espacial para 2024.

Y no solo nos ha inspirado el satélite terrestre que tan presente está en nuestras vidas, y sobre el que hemos creado hasta mitos o conspiraciones sobre la veracidad de la llegada luna. La exploración del espacio en general también ha servido para la creación de grandes 'hits' musicales. Tres años después de la llegada a luna, el compositor británico Elton John nos regaló el tema que incluso ha dado nombre a la película basada en su vida, 'Rocket Man', que podemos ver en los cines estos días.

Pero lunas aparte, no perdemos de vista los temas más sonados de aquel 1969, en el que las mismas generaciones que vivieron en directo los primeros pasos lunares de Armstrong también pudieron disfrutar de los éxitos de los Beatles, Led Zeppelin o The Police.

Mientras, en España, sonaba por un lado 'María Isabel' de Los Payos, o una Salomé recién llegada victoriosa de Eurovisión con 'Vivo cantando'; y por otro, Miguel Ríos alumbraba para la posteridad con su versión del clásico 'Himno de la Alegría' de Beethoven. También en 1969, un prolífico Joan Manuel Serrat publicaba nada menos que tres álbumes, 'La Paloma', 'Com ho fa el vent' y 'Dedicado a Antonio Machado, poeta': no podemos evitar compartir en esta lista la entrañable 'Cantares', golpe a golpe, verso a verso…

Un gran salto para la humanidad

La casualidad y los astros han querido que el eclipse lunar que veremos este 16 julio coincida con este aniversario. La misión Apolo 11 despegó de Cabo Cañaveral a las 09.30 de la mañana del 16 de julio con tres astronautas a bordo: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin (por orden de aparición en la foto). El despegue, retransmitido en directo por televisiones de todo el mundo, fue un éxito. Tras tres días de viaje, la nave alcanzó la órbita lunar y otro día más tarde los astronautas comenzaron el descenso a la superficie lunar.

En el módulo de servicio Columbia, una de las partes de la nave, se quedó Michael Collins, mientras que Amstrong y Aldrin pasaron al módulo lunar Águila (Eagle en inglés), la mininave que tocó el suelo lunar, un momento histórico que presenciaron en directo millones de personas en todo el mundo, también en España. Fue Jesús Hermida, el único periodista español que siguió el alunizaje desde Cabo Cañaveral, quien narró este hecho histórico.

En el momento de alunizar, según el relato de la NASA, al módulo Eagle le quedaban apenas 30 segundos de combustible. De ahí que desde la estación de control estallaran en gritos de celebración cuando escucharon a Amstrong decir "Houston, el Eagle ha aterrizado".

Pasaron más de seis horas hasta que Amstrong estuvo listo para salir a sacar el pie fuera de la nave. Y entonces llegó ese momento en el que desciende de la escalera, se posa sobre la luna, y ante la expectación de todo el planeta menciona esas palabras que quedaron grabadas para la historia: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". (escucha el audio original).

Aldrin le siguió justo después. Los dos astronautas estuvieron un par de horas explorando la superficie, recogiendo muestras y tomando fotos. Y dejando la bandera de Estados Unidos clavada en la luna, por supuesto, como muestra esta foto de la NASA.

La tripulación inició el retorno hacia la Tierra. Amstrong, Aldrin y Collins, convertidos ya en héroes nacionales (aunque en el conjunto de la expedición trabajaron cientos de personas) llegaron el 24 de julio a Hawai.

Ha pasado medio siglo desde entonces, pero todavía nos quedan muchos detalles que conocer sobre aquella misión que paralizó el mundo durante unas horas. La NASA ha esperado hasta 2019 para alumbrarnos un poco más y mostrarnos una parte de las miles de horas de grabación de los momentos previos y de aquel hito histórico. 'Apolo 11', la película, pretende también despejar las dudas que hoy todavía se ciernen sobre la veracidad de la llegada de la humanidad a la luna. El documental se estrena este día 16, justo 50 años después del despegue de la misión que llevó a la humanidad por primera vez al satélite que tantas canciones ha inspirado.