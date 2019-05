Las mejores canciones de Elton John para disfrutar antes de la esperada 'Rocketman'

La película sobre Elton John que estábamos deseando por fin ha llegado a las salas de cine. 'Rocketman', dirigida por Dexter Fletcher, es un viaje a través de la vida del artista británico, un biopic musical repleto de sexo, drogas y rock n' roll que enamorará a los fans de la estrella que compuso 'Your Song' y dejó para la historia temas como 'Crocodile Rock' o 'I Want Love'.

Tras el éxito que tuvo 'Bohemian Rhapsody', el biopic sobre el grupo Queen, que recaudó 2,7 millones de euros en su primer fin de semana, los productores de 'Rocketman' no han perdido el tiempo para traernos otra historia que reavive un género que crea tendencia en el público, además de encender como una mecha las reproducciones en Spotify y Apple Music de los artistas protagonistas.

El encargado para dar vida a Elton John ha sido el actor británico Taron Egerton. Quizás se trate de uno de los desafíos más grandes de su carrera, un reto que que no solo pasa por imitar el acento escocés de Elton o someterse a un cambio físico drástico, sino de enfrentarse a cantar frente al músico los temas más importantes de su carrera.

La compañía de música en streaming Spotify ha revelado los datos que acompañan a las canciones más emblemáticas del cantante y las cifras son sorprendentes. Las canciones de Elton John se han escuchado más de 2.000 millones de veces y están presentes en 39 millones de listas de reproducción.

La canción más escuchada del artista en todo el mundo es 'Rocket Man', con 250 millones de reproducciones, mientras que la más escuchada en España es la famosa 'Your Song', compuesta en 1970, uno de los hits que lanzó al cantante al estrellato. A estos dos temas le siguen las canciones: 'Tiny Dancer', 'Don't Go Breaking My Heart' y 'Sacrifice'.

Para los más fans de Elton John, y los no tan fans, hemos recogido una lista de las 10 canciones más famosas del artista para disfrutar antes (o después) de ver la película 'Rocketman'.

'Rocket Man'

Se trata del single más escuchado de Elton John y una de las piezas clave en el éxito del artista. Fue lanzada en 1972 y se incluyó en el album 'Honky Chateau', consiguiendo un gran éxito en las listas musicales de todo el mundo. Fue número dos en Gran Bretaña, número seis en Estados Unidos y acabó convirtiéndose en el nombre de la discográfica que Elton John fundó en 1973, Rocket Records.

'Tiny Dancer'

Esta canción fue compuesta por Elton John en 1971 a partir de una letra escrita por Bernie Taupin. El tema fue incluido en el álbum 'Madman Across the Water', que recibió los galardones de disco de oro y de platino en décadas posteriores. En 2010 fue incluida en el puesto 397 de la lista de las mejores canciones de todos los tiempos, según la revista especializada Rolling Stone.

'Don't Go Breaking My Heart'

'Don't Go Breaking My Heart' es interpretada por el dúo entre Elton John y Kiki Dee. Este sencillo, lanzado en 1976 le valió al artista su primer número uno en Gran Bretaña y el sexto en Estados Unidos. El tema mezcla el estilo melódico al piano de Elton con el talento vocal de Kiki Dee, quien convierte la canción en todo un recital del Soul.

'Your Song'

El tema fue compuesto por Elton John con letra de Bernie Taupin en 1970 y se incluyó en su segundo album de estudio, 'Elton John'. Este homenaje al amor se ha convertido en todo un himno versionado por decenas de artistas, entre los que se encuentra Lady Gaga. 'Your Song' logró colocarse como el número ocho en la lista de Billboard Hot 100 y años más tarde fue catalogada por los críticos como "una canción casi perfecta".

'I'm Still Standing'

Esta canción fue grabada en 1982 e incluida en el álbum 'Too low for Zero', publicado un año después. 'I'm Still Standing', con un ritmo más electrónico y bailable, propio de la década de los 80, se convirtió en un gran éxito mundial, alcanzando el número 1 en Canadá y el puesto 4 en Reino Unido.

'Bennie and the Jets'

Se trata de un sencillo lanzado en 1974 para el álbum 'Goodbye Yellow Brick Road'. La historia de la letra versa sobre una banda ficticia llamada Bennie and the Jets. La canción llegó al primer puesto en la lista Billboard Hot 100.

'Sacrifice'

'Sacrifice' logró un gran éxito y repercusión internacional, colándose en el primer puesto en las listas británicas y en el puesto 18 de las estadounidenses. Fue lanzada en 1989 en el álbum 'Sleeping With The Past'. El tema está inspirado en la canción de la mítica cantante Aretha Franklin 'Do Right Woman, Do Right Man'. Bernie Taupin, quien escribió la letra de la canción dijo que era "una de las mejores canciones que han escrito".

'Can You Feel The Love Tonight'

Este tema se incluyó en la película de Disney 'El Rey León' en 1994. Fue todo un éxito internacional y décadas después sigue sonando en las radios y televisiones del mundo. Le valió el Oscar de Mejor Canción a Elton John el año del estreno de la película y un Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina.

'Goodbye Yellow Brick Road'

Se trata de una balada compuesta para el álbum del mismo título 'Goodbye Yellow Brick Road'. Su estilo musical está influido por el soft rock de los años 70. Fue muy bien recibida por la crítica y algunos expertos la catalogaron como la mejor canción del artista.

'Crocodile Rock'

El sencillo 'Crocodile Rock' fue lanzado en 1972 y es considerada una de las mejores canciones compuestas por Elton John y Bernie Taupin. Fue incluida en el álbum 'Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player' y llegó al primer puesto del Billboard Hot 100.