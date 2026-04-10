"Estaremos en una bola de fuego": la reentrada de la Artemis II en la Tierra, uno de los momentos más críticos de la misión

Los detalles La nave irá a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora en el retorno al planeta y alcanzará una temperatura de 2.700 grados, la mitad de la que hay en la superficie solar. La reentrada, en la costa de San Diego.

La misión Artemis II está a punto de concluir, enfrentándose a uno de sus momentos más críticos: el regreso a la Tierra tras haber llevado a cuatro astronautas hasta la cara oculta de la Luna. El amerizaje está previsto frente a la costa de San Diego, un momento clave para el que tanto los astronautas como la NASA se han preparado exhaustivamente. La reentrada en la atmósfera, descrita por el piloto Victor Glover como "una bola de fuego", implica temperaturas de hasta 2.700 grados. La nave Orión deberá atravesar la atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora, utilizando su escudo térmico para proteger a la tripulación. El viaje de 10 días culminará con un amerizaje en el Pacífico, marcando un hito en la exploración espacial.

La misión Artemis II está a punto de finalizar. Está, además, cerca de llegar a uno de los momentos más críticos de todo el recorrido. De uno que ha llevado a los cuatro astronautas a recorrer la distancia jamás recorrida por el ser humano y llegar hasta la cara oculta de la Luna. Ahora queda una de las partes más arriesgadas de todo el trayecto, y es que la nave está cada vez más cerca de regresar a la Tierra.

De amerizar frente a la costa de San Diego a eso de las 20:00 en la costa este de Estados Unidos. Es, sin duda, uno de los momentos clave de todo el operativo y para ello se han preparado y se siguen preparando. Tanto los astronautas como toda la NASA. Porque saben que hay que estar listo para cualquier contingencia.

Para los peligros meteorológicos. Para un posible cambio de rumbo o una llegada que no sea cerca al punto en el que han de amerizar. "He estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023 cuando nos asignaron esta misión", ha expresado Victor Glover, piloto de Artemis II, en palabras que recogen en la 'BBC'.

No ha podido ser más gráfico en su descripción. En una en la que quedan claros los riesgos a los que se enfrentan los astronautas de la nave: "Vamos a entrar en la atmósfera subidos en una bola de fuego".

"Aún no he empezado a procesar siquiera todo lo que hemos vivido", ha expuesto el piloto de la nave a horas de su vuelta al planeta.

Temperaturas de 2.700 grados

En su último día en el espacio, la tripulación se ha preparado para su regreso a la Tierra repasando tanto los procesos de reentrada como el amerizaje. Además, se han probado los uniformes pertinentes para ayudar a prevenir los mareos que provoque su vuelta a la gravedad terrestre.

Unos 20 minutos antes de que la nave Orión alcance las capas superiores de la atmósfera será cuando el módulo de la tripulación se separe del de servicio, para girar y girar con el objetivo de que su escudo térmico absorba el impacto de las altas temperaturas y que los astronautas sigan a salvo.

Si hay que realizar una maniobra final de ajuste de trayectoria será unos 16 minutos antes de entrar en la atmósfera. La precisión, clave.

Rick Henfling, director de vuelo de Artemis II, ha explicado que Orión alcanzará la interfaz de entrada a una altitud de 122 kilómetros. Las temperaturas serán de unos 2.700 grados, y el escudo térmico será clave en dicho momento.

Llegada a 40.000 kilómetros por hora

Pasarán 13 minutos desde que entren en la atmósfera hasta que americen en el Pacífico, momento en el que la cápsula perderá el contacto con la Tierra durante seis minutos.

Según cuenta el director de vuelo de la misión, una vez acabe dicho apagón Orión estará a unos 46 kilómetros de la superficie descendiendo a gran velocidad.

Van a atravesar la atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora, y para reducir la velocidad van a usar la atmósfera, la cual actuará de freno.

Y es que la cuenta atrás para la vuelta de Artemis II ha comenzado. La tripulación, formada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, acabará el viaje que emprendieron hace 10 días para entrar en la historia de la humanidad.

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