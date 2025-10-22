Test a fondo Volkwagen Tayron: un eslabón "perdido" entre el Tiguan y el Touareg que encaja muy bien en la gama SUV de la marca

Hace tiempo que los SUV fueron sustituyendo a los familiares. Hoy en día hay familias numerosas con niños y también con mascotas. Si quieres llevarlos a todos tienes que tener un minibús o un coche de 7 plazas. Éste tiene muchas posibilidades para organizarse.

Volkswagen Tayron | VW

En la segunda fila de asientos la plaza central no es muy grande pero tienes un reposabrazos, porta bebidas, por ejemplo o calefacción individual para esa zona.

La tercera fila está diseñada para personas de 1,80, como máximo. Con todos los asientos puestos el maletero tiene una capacidad de 345 litros. Y con la tercera fila reclinada son 885.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

El Tayron complementa una gama de SUV que ya incluye el T-Cross,T-Roc,Taigo, Tiguan y, sobre todo el Touareg. Y es que versión AllSpace de la anterior generación del Tiguan se quedaba lejos, no solo por tamaño, del buque insignia que precisamente etá a punto de desaparecer con la recien presentada versión Touareg Final Edition.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

En el puesto de conducción hay una pantalla digital y una central de 12,9 ó 15 pulgadas para el infoentretenimiento y para ajustar parámetros del coche. Tiene Head-up Display de proyección digital en el parabrisas, con realidad aumentada, para no apartar la vista. Los botones del volante multifunción también ayudan a mantener la atención en la carretera.

Si hablamos de los asientos delanteros, opcionales, son calefactables y ventilados y con 10 modos de masaje en la espalda y en los hombros.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

Gran autonomía, especialmente el diésel

Este conjunto de asientos, pantallas y tecnología rodante está disponible con motores de diversos combustibles: diésel (unidad de prueba), gasolina, microhíbridos o híbridos enchufables “eHybrid”, con autonomía de más de 100 kilómetros en eléctrico y posibilidad de carga rápida. Las potencias del Tayron van de los 150 a los 272 caballos y, dependiendo de la versión, los hay tracción delantera o total.

Los dos motores TDI del nuevo Tayron desarrollan 110 kW (150 CV) y 142 kW (193 CV). Este último, motivo de nuestra prueba, resulta especialmente interesante, por prestaciones y por un consumo homologado en ciclo WLTP verdaderamente exiguo si tenemos en cuenta las dimensiones y peso de este modelo (Longitud: 4.792 mm, Ancho: 1.866 mm, Altura: 1.666 mm/ 1.875 kg).

Volkswagen Tayron | Volkswagen

Y es que los 6,5litros cada 100 kilómetros anunciados como consumo medio y en alta velocidad prácticamente los calca en conducción real. De ahi, que cuando lo arrancamos nos soprendiera tanto una autonomía máxima prevista de 850 kilómetros.

El motor está conectado a un cambio automático de doble embrague DSG, de siete velocidades. Un cambio que siempre es rápido y eficaz. Para administrar un mayor o menor rendimiento están los modos de conducción. El individual permite ajustes para la suspensión o la dirección. Se pueden seleccionar en la pantalla o desde una rueda, donde también se controla el volumen de la radio, algo que resulta muy cómodo.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

Ayudas a la conducción e IA

Tiene muchos sistemas de ayuda a la conducción como, por ejemplo, el de emergencia. Un asistente que actúa en caso de urgencia médica, que responde por ti e intenta que recuperes el control con pequeñas frenadas, alertas sonoras y movimientos de dirección. Si no hay respuesta, se detiene automáticamente evitando accidentes.

El coche también puede controlar las luces automáticamente, en función de la situación, para mejorar la visibilidad y evitar deslumbrar a otros conductores. El Tayron tiene ganas de decir muchas cosas y si no que se lo pregunten a su inteligencia artificial con ChatGPT.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

Dos niveles de acabado «Más» y «R-Line»

En consonancia con su posicionamiento más alto, la gama de equipamiento comienza directamente con un nivel de equipamiento muy alto «Más» y, por encima, tiene la versión «R-Line», con un diseño más deportico y dinámico, que ofrece características como un paragolpes frontal completamente específico en diseño «R».

En lo que respecta a la versión R-Line, cabe destacar el paquete deportivo exterior e interior R-Line, los Faros IQ.Light HD Matrix LED con Dynamic Light Assist (heredados del Touareg y que ofrecen más de 19.200 LED multipíxel por faro), sistema de navegación “Discover” con pantalla de 12,9″, asientos deportivos, iluminación ambiental en 30 colores, asistente de voz con ChatGPT integrado o el interfaz de teléfono «Confort» con función de carga rápida por inducción para 2 smartphones.

Volkswagen Tayron | Volkswagen

El Tayron «Más» ofrece de entrada un amplio equipamiento de serie, que cuenta con nueve airbags, un climatizador automático de 3 zonas, una iluminación ambiental de 10 colores y un mando “Driving Experience Control” para seleccionar y controlar el perfil de conducción (incluido el perfil de tracción total en 4MOTION), el volumen y la activación de las distintas «Atmósferas» (ambientes de iluminación y audio preprogramados).

También de serie: un sistema de infotainment (pantalla de 12,9 pulgadas y opcional de 15 pulgadas) y App-Connect Wireless (para Apple CarPlay y Android Auto), Digital Cockpit, faros y grupos ópticos traseros LED con conexión automática de las luces de carretera («Light Assist»), símbolo VW iluminado en la parte delantera y trasera, cortinillas integradas en las puertas traseras, sistema de acceso y arranque sin llave “Keyless Access” con portón eléctrico “Easy-Open”y llantas de aleación de 19 pulgadas.

Precios Volkswagen Tayron