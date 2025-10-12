A prueba el Mini Countryman John Cooper Works 2025: El SUV para familias muy dinámicas

Monte Carlo, Daytona o Watkins Glen. También Rallyes e iconos como un monoplaza de Gran Premio. Conducir un Mini John Cooper Works es disfrutar de la tradición competitiva de la firma británica con la emoción al volante que siempre la ha caracterizado. Un legado que comenzó en 1961 y ha seguido evolucionando, orientado a conductores que exigen lo máximo en prestaciones, sin renunciar a su estilo original.

Pero tampoco pierde de vista el futuro, donde la electrificación es protagonista. De hecho, casi toda la gama cuenta con esta tecnología, pero sin renunciar del todo a sus orígenes.

En esta ocasión, nos hemos puesto al volante de la versión más radical del Countryman, que lleva este apellido y rememora la historia de estas icónicas siglas. Claro ADN Mini con este diseño, pero con espacio de sobra para disfrutar en familia.

Prueba del Mini Countryman JCW | Centímetros Cúbicos

En este SUV cuadrado de casi cuatro metros y medio de largo destaca su contundente frontal, sus luces LED en forma redondeada o los pilotos traseros en caída. El techo, la carcasa de los retrovisores y dos tiras en los laterales del frontal en color rojo, junto a unas llantas específicas John Cooper Works y un sistema de escape específico, completan su llamativo diseño y le dan un toque muy deportivo.

Dentro se respira la misma esencia, con acabados y materiales que se han empleado con mucho mimo. Desde el tacto y los detalles de color rojo del salpicadero, un volante deportivo calefactable, la combinación de cuero sintético y punto de los asientos, o los nuevos comandos centrales, con un cambio que ahora parece la palanca de un avión. Así como su pantalla OLED central redonda con máxima conectividad. Y todo sin olvidar la habitabilidad porque ofrece mucho espacio para todos los pasajeros y un maletero con más de 400 litros.

Es entrar, ponerse en marcha y ya se respira deportividad a raudales con una conducción cómoda, divertida y un empuje prodigioso, pues tenemos entre manos 300 CV de potencia con los que puedes pasar de 0 a 100 en solo 5,4 segundos. Eso sí, el consumo no es bajo, pero no se puede tener todo.

Prueba del Mini Countryman JCW | Centímetros Cúbicos

A pesar de su tamaño, es ágil y maniobrable en ciudad, incluso en las más antiguas y de calles más estrechas, como es el caso de Teruel, que es donde hemos comenzado la prueba del vídeo de arriba. Es dinámico y preciso en cualquier terreno.

En ello tiene parte importante su sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas, denominado ALL4, hace que este Countryman sea un coche muy seguro y, en conjunto, muy equilibrado y divertido.

Y con un cambio automático de siete marchas y doble embrague tan fino que nunca sientes que te quedes bajo de vueltas o que tengas que apurar demasiado.

Prueba del Mini Countryman JCW | Centímetros Cúbicos

El Mini Countryman ALL4 John Cooper Works tiene un asistente a la conducción que, por ejemplo, controla la dirección si nota que te sales del carril, te avisa si tienes un coche en el ángulo muerto, e incluso te alerta si hay una bicicleta de camino e ibas a abrir la puerta.

Este Countryman te dará experiencias únicas gracias a su acople con la carretera, a su tracción cuatro ruedas y, sobre todo, a la versatilidad y el espacio que te ofrece en estas dimensiones.