Probamos el Seat León FR 75 Aniversario: un familiar con aires de deportivo
El SportsTourer mide 27 centímetros más de largo, que el León 5 puertas. Esa diferencia hace que el maletero pase de los 380 a los 620 litros de capacidad.
En 1950 se fundó Seat. Desde entonces han lanzado al mundo 77 modelos y han vendido más de 20 millones de vehículos. En homenaje a sus 75 años llega una gama FR 75 aniversario: Ibiza, Arona, Ateca, León…
Y León SportsTourer, el familiar, que hemos conducido. Desde Seat nos invitaron a conocer a todos los FR 75 aniversario, que tienen un componente emocionante y exclusivo. Que les dan las llantas de aleación negras y detalles como las taloneras laterales, los spoilers y las carcasas de los retrovisores, también, en color negro. Según el modelo, tienen variedad de motores: los TSI de 115 y 150 caballos; el TDI de 150; y la versión híbrida enchufable ehybrid del León, de 204 caballos y 134 kilómetros de autonomía eléctrica.
Muchos conductores vuelven a encontrar el atractivo a este tipo de coches familiares. Y no es para menos porque tienen un gran maletero, son eficientes, tienen acabados deportivos como éste y, además, la percepción de estabilidad y la forma de sentir el coche son muy agradables.
El cambio manual tiene esa precisión y suavidad de los coches de Seat y el DSG siempre te da ese tacto deportivo y la rapidez que vienen tan bien para adelantar en una situación que necesites una respuesta inmediata.
“FR” significa Fórmula Racing. La deportividad también, está presente en prestaciones como la suspensión, la dirección progresiva o el chasis adaptativo con 15 niveles. De serie en la versión e-Hybrid.
Un coche que es el resultado de 75 años de evolución y del crecimiento de la automoción, en paralelo a la sociedad, y que les lleva a seguir avanzando hacia el futuro.
