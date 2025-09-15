Lancia remata la gama del Ypsilon con las versiones más deportivas HF y HF Line

Lancia completa su gama Ypsilon con el lanzamiento de las versiones HF y HF Line, con una autonomía de hasta 370 kilómetros y disponible en España (se fabrica en Zaragoza) desde 24.200 euros.

Este nuevo modelo tiene la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h gracias a una batería de iones de litio de 54 kWh (400 V) y una carga rápida de hasta 100 km en 10 minutos.

Lancia Ypsilon HF Line | Lancia

El nuevo acabado Ypsilon HF cuenta con un motor Hybrid de 1,2 litros y 110 CV con 48 V que garantiza una velocidad máxima de 190 km/h en 9,3 segundos. En la versión Elettrica, el nuevo modelo de Lancia ofrece una potencia de 156 CV y una autonomía de hasta 425 kilómetros, al que hay que sumar la motorización eléctrica de 280 CV del Ypsilon HF.

Directamente inspirado en la tradición deportiva de Lancia, los acabados HF y HF Line cuentan con el nuevo logotipo Red Elephant, paragolpes exclusivos, insignias oscuras, un salpicadero en colorazul eléctrico y asientos deportivos.

Lancia Ypsilon | Lancia

Como homenaje al legado histórico de Lancia, en la silueta del Ypsilon brillan formas heredadas de mitos como los Lancia Aurelia y Flaminia. En la zaga, los faros LED redondos son un guiño al Lancia Stratos , mientras que el nombre del modelo en caligrafía que imita la escritura manual sigue la estela de los Fulvia, Flavia o Flaminia.

Al volante, el Lancia Ypsilon incorpora tecnologías que aseguran una conducción autónoma de nivel 2. Cuadro de instrumentos formado por pantallas duales 10,25" junto al interfaz S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), un sistema de infoentretenimiento que permite adaptar el ambiente interior con un solo botón que regula funciones como los equipos audio, la climatización y la iluminación.

Lancia Ypsilon | Lancia

Con una potencia de 280 CV, 345 Nm de par, una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, un diferencial Torsen y un sistema de frenos Alcon, el Lancia Ypsilon HF busca atraer a los amantes de la deportividad y las sensaciones dinámicas que buscan una alternativa compacta y sostenible sin sacrificar el placer o las prestaciones.