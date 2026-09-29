Volkswagen da la sorpresa con sus eléctricos: ya recibe más pedidos que de gasolina y diésel, con España como protagonista

Durante años hemos escuchado que el principal problema del coche eléctrico era la falta de demanda. Pero algo empieza a cambiar en uno de los mercados más importantes de Europa. Volkswagen ya está recibiendo en Alemania más pedidos de coches eléctricos que de modelos de gasolina y diésel.

Y no hablamos simplemente de una estadística curiosa. La diferencia en la demanda está empezando a tener consecuencias en las propias fábricas de Volkswagen, con menos necesidad de producción para algunos de sus modelos de combustión y más trabajo para las plantas dedicadas al coche eléctrico.

Volkswagen ID 3 GTI | Volkswagen

Volkswagen recibe más pedidos de eléctricos que de coches de combustión

El cambio resulta especialmente significativo porque sucede en Alemania, la casa de Volkswagen y uno de los mercados automovilísticos más importantes de Europa.

La compañía está ajustando sus planes de producción ante la evolución de los pedidos. En Wolfsburgo, donde se fabrican modelos como el Golf, el Tiguan o el Tayron, Volkswagen tenía previsto introducir turnos extraordinarios para superar las 600.000 unidades producidas durante 2026.

Finalmente esos turnos adicionales se han cancelado y la producción se quedará aproximadamente en las 580.000 unidades del año anterior.

La situación es prácticamente la contraria en algunas de las fábricas dedicadas a eléctricos. En Emden, donde se produce el Volkswagen ID.7, se han realizado turnos extraordinarios, mientras que la planta de Zwickau también está mejorando su carga de trabajo gracias a la demanda de modelos eléctricos.

Trabajador de una fábrica de Volkswagen | Centímetros Cúbicos

El mercado alemán también está cambiando muy rápido

Lo que está ocurriendo con Volkswagen no aparece de la nada. El mercado alemán está viviendo un crecimiento especialmente fuerte del coche eléctrico.

En agosto de 2026 se matricularon en Alemania 68.930 coches eléctricos puros, un 75% más que durante el mismo mes de 2025. Los BEV alcanzaron así aproximadamente un 32,4% de todas las matriculaciones del país.

Si además sumamos los híbridos enchufables, los vehículos electrificados alcanzaron alrededor del 44% del mercado alemán durante ese mes.

Es un contraste importante con los coches de gasolina, cuyas matriculaciones disminuyeron cerca de un 38% respecto al año anterior.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

España tiene mucho que ver con el éxito eléctrico de Volkswagen

Pero hay otro detalle especialmente interesante para nosotros. Buena parte de los eléctricos que están generando esta nueva demanda se fabrican precisamente en España.

Volkswagen ha creado una familia de eléctricos urbanos formada por el Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross. Entre los cuatro ya acumulan más de 100.000 pedidos.

Dos de ellos, el Volkswagen ID. Polo y el Cupra Raval, salen de Martorell. Los otros dos, Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq, se producen en Navarra.

El Volkswagen ID. Polo parece estar teniendo un papel especialmente importante, acumulando por sí solo más de 40.000 pedidos. Un modelo que además ya está disponible en España desde 17.900 euros contando campañas, financiación y ayudas.

Los eléctricos empiezan a resolver uno de sus grandes problemas

Quizás ahí esté una de las claves. Los primeros eléctricos generalistas llegaron al mercado con precios elevados, mientras que ahora empiezan a aparecer modelos mucho más próximos a sus equivalentes de combustión.

De hecho, el Volkswagen ID. Polo ya puede acercarse mucho al precio del Polo de gasolina, algo difícil de imaginar hace apenas unos años.

Eso no significa que el coche de combustión haya desaparecido ni mucho menos. Pero que Volkswagen reciba ya más pedidos de eléctricos que de gasolina y diésel en su propio mercado demuestra que la fotografía del mercado europeo puede cambiar mucho más rápido de lo que parecía.