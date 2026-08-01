Olvida lo de que los eléctricos son más caros: El Volkwsagen ID.Polo se queda al mismo precio que el Polo de gasolina

Durante años, las marcas han intentado convencernos de que un coche eléctrico necesita baterías enormes y autonomías superiores a los 500 kilómetros. Volkswagen acaba de tomar el camino contrario con la versión probablemente más racional del nuevo ID. Polo: 116 CV, una batería LFP de 37 kWh y 318 kilómetros de autonomía homologada.

No es el ID. Polo más rápido, ni el que llega más lejos, ni tampoco el más equipado. Pero puede ser precisamente el que necesitaba Volkswagen para convertir su nuevo utilitario eléctrico en una alternativa real para quienes hasta ahora habrían comprado un Polo de gasolina.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Una batería pequeña que puede ser más que suficiente

Esta nueva versión combina un motor eléctrico delantero de 85 kW, equivalentes a 116 CV, con una batería de 37 kWh de capacidad útil. Frente a las variantes de 52 kWh y más de 400 kilómetros, sus cifras pueden parecer modestas, pero encajan mejor con el uso real de muchos conductores.

Con 318 kilómetros de autonomía WLTP, el ID. Polo puede cubrir sin problemas los desplazamientos diarios, los trayectos al trabajo y buena parte de los viajes interurbanos habituales. Incluso recorriendo 50 kilómetros al día, permitiría pasar varios días sin conectarlo a un cargador.

Además, no se trata de una batería de níquel, manganeso y cobalto como la empleada por las versiones superiores. Volkswagen ha elegido una química LFP, de litio-ferrofosfato, generalmente más económica, resistente y tolerante con las recargas frecuentes al 100 %.

Su menor capacidad también implica cargar menos energía para llenar la batería. Con una tarifa doméstica de 0,15 euros por kWh, una recarga teórica completa de 37 kWh costaría alrededor de 5,55 euros, sin contar las pérdidas producidas durante el proceso.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

116 CV y hasta 88 kW de carga rápida

La potencia tampoco debería ser un problema. Sus 116 CV son suficientes para un coche urbano y compacto, especialmente teniendo en cuenta la respuesta inmediata característica de los motores eléctricos.

El sistema admite cargas de hasta 11 kW en corriente alterna, por lo que puede aprovechar un punto de carga trifásico. En corriente continua alcanza aproximadamente 88 kW y puede recuperar del 10 al 80 % de la batería en unos 23 minutos en condiciones favorables.

No son cifras espectaculares frente a los eléctricos de 800 voltios que superan los 200 kW, pero una batería pequeña tampoco necesita una potencia descomunal. Una parada de algo más de 20 minutos permitiría recuperar cerca de 26 kWh y continuar el viaje.

El nuevo modelo mantiene además uno de los grandes argumentos del Volkswagen ID. Polo: pese a medir alrededor de 4,05 metros, ofrece un habitáculo aprovechado y un maletero de hasta 441 litros, una cifra propia de coches de mayor tamaño.

Volkswagen ID.Polo Maletero | Volkswagen

El precio real necesita algunas explicaciones

El Volkswagen ID. Polo de 116 CV y batería de 37 kWh parte de 26.010 euros con el acabado Life. Aplicando ayudas públicas y el descuento vinculado a la financiación, la cifra anunciada puede reducirse hasta aproximadamente 21.115 euros.

Conviene, no obstante, distinguir entre el precio de tarifa, el descuento comercial y las posibles subvenciones. Las ayudas pueden estar condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, mientras que financiar el coche puede generar intereses y elevar el importe final pagado.

Incluso sin quedarse únicamente con la cifra promocional, este ID. Polo entra directamente en el territorio de modelos como el Renault 5 E-Tech, uno de los coches eléctricos de mayor éxito en Europa.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Probablemente, el ID. Polo que más sentido tiene

Volkswagen ofrece versiones de 135 y 211 CV, baterías de hasta 52 kWh y autonomías cercanas a los 450 kilómetros. También habrá un ID. Polo GTI eléctrico para quienes busquen mayores prestaciones.

Sin embargo, la versión de 116 CV puede ser la más coherente con la filosofía histórica del Polo: un coche compacto, práctico, relativamente asequible y concebido para resolver los desplazamientos cotidianos sin grandes complicaciones.

Sus 318 kilómetros no convertirán al ID. Polo en el eléctrico ideal para cruzar España sin planificar paradas. Pero para desplazarse diariamente, cargar en casa y hacer viajes ocasionales, quizá no haga falta transportar todos los días una batería mucho más grande, pesada y cara.

Ese puede ser el verdadero aspecto a favor de este ID. Polo. No intenta ganar la batalla de las cifras, sino ofrecer la autonomía que la mayoría necesita a un precio bastante más cercano al de un utilitario convencional.