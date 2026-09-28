Las autoescuelas piden formación obligatoria para usar patinetes: "La seguridad no puede depender solo de las multas"

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) quiere llevar la formación vial más allá de las aulas de las autoescuelas y reclama que el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre ellos los patinetes eléctricos, esté ligado a una preparación previa.

La organización considera que quienes utilizan estos vehículos deben conocer las normas de circulación y, sobre todo, ser conscientes de los riesgos que implica compartir la vía con otros usuarios.

Para la CNAE, el aumento de los VMP hace insuficiente una estrategia basada únicamente en controlar y sancionar las infracciones.

La Confederación sostiene que la formación debería convertirse en el primer filtro antes de utilizar estos vehículos y defiende que la seguridad vial no puede descansar únicamente sobre la vigilancia.

Su propuesta pasa por extender los planes formativos y preventivos también a los usuarios de nuevas formas de movilidad.

Como argumento, señala la experiencia de los conductores que acuden a los cursos de recuperación de puntos: muchos, según la Confederación, se preguntan por qué determinados contenidos de sensibilización no se enseñaron antes de ponerse al volante.

Por ello, la organización ofrece su colaboración a la DGT y a las administraciones para desarrollar planes de formación preventiva y vincula esta propuesta a su objetivo de reducir a cero las víctimas de tráfico.