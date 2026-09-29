Nissan ya tiene su eléctrico más barato: 259 km de autonomía y un enorme maletero en menos de 3,8 metros

Desarrollar un coche eléctrico pequeño, barato y rentable desde cero no es sencillo. Nissan ha encontrado una solución bastante más inteligente: aprovechar todo lo bueno del nuevo Renault Twingo y darle su propia personalidad. El resultado se llama Nissan Pixo, mide menos de 3,8 metros y llegará a Europa a principios de 2027.

Ya sabíamos que Nissan estaba preparando este modelo y que compartiría buena parte de su tecnología con el Renault Twingo. Ahora la marca japonesa ha enseñado sus cartas y, sobre el papel, hay algunos datos bastante interesantes.

Nissan Pixo | Nissan

Un Nissan Pixo con 259 kilómetros de autonomía

El nuevo Nissan Pixo utiliza una batería LFP de 27,5 kWh, una química especialmente interesante para un coche urbano por su coste y durabilidad. De hecho, será el primer Nissan vendido en Europa que utilice una batería de este tipo.

Con ella puede recorrer hasta 259 kilómetros según el ciclo WLTP. No parece una cifra espectacular si la comparamos con eléctricos de mayor tamaño y baterías de 50, 60 o incluso 80 kWh, pero probablemente tiene bastante más sentido en un coche concebido principalmente para desplazamientos urbanos.

El motor desarrolla 60 kW, equivalentes a unos 82 CV, una cifra prácticamente idéntica a la de su hermano francés. El Renault Twingo E-Tech también apuesta precisamente por esta filosofía: poca batería, peso contenido y potencia suficiente para ciudad y alrededores.

Nissan Pixo | Nissan

La carga rápida será de serie

Aquí Nissan ha tomado una decisión especialmente interesante. El Pixo tendrá carga rápida en corriente continua de 50 kW de serie, con la que podrá pasar del 15 al 80% de batería en aproximadamente 28 minutos.

También incluye de serie un cargador de 11 kW en corriente alterna, además de capacidad de carga bidireccional. Para un eléctrico de acceso son cifras bastante razonables y, sobre todo, evitan tener que pagar por determinadas opciones para conseguir una potencia de carga aceptable.

Mide 3,80 metros, pero tiene 356 litros de maletero

Lo más sorprendente quizás no está en la batería. El Pixo mide solamente 3.796 mm de largo, con 2.492 mm de distancia entre ejes, 1.790 mm de ancho y 1.512 mm de alto.

Es decir, estamos ante un coche verdaderamente pequeño. Su diámetro de giro es de solo 9,9 metros, algo especialmente útil para maniobrar y aparcar en ciudad.

Pero Nissan anuncia nada menos que 356 litros de maletero según medición VDA. Es una cifra extraordinariamente buena para un coche de estas dimensiones. Abatiendo los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta los 1.221 litros.

En cierto modo, esta nueva generación de eléctricos urbanos está demostrando que un coche pequeño no tiene por qué ser necesariamente poco práctico. El propio Twingo ya nos sorprendió por el aprovechamiento de su espacio interior.

Nissan Pixo | Nissan

Nissan, Renault y Dacia compartirán buena parte de la receta

Y aquí llega la parte más curiosa. El Pixo ha sido desarrollado en colaboración con Renault y se fabricará en la planta de Novo Mesto, en Eslovenia. De esta misma familia técnica salen también el Renault Twingo y el nuevo urbano eléctrico de Dacia.

No es algo demasiado diferente a lo que Nissan ya ha hecho con el Micra. El nuevo Micra eléctrico comparte buena parte de su arquitectura con el Renault 5, pero Nissan ha intentado diferenciarlo mediante diseño, equipamiento y puesta a punto.

Con el Pixo sucederá algo parecido. Además de sus propios elementos estéticos, Nissan quiere apostar por la tecnología y la conectividad. Dispondrá de la aplicación MyNissan para controlar funciones del coche y planificar rutas y recargas, mientras que el sistema multimedia contará con Google integrado e incluso Gemini.

También incorporará sistemas como frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y el sistema e-Pedal, que permite controlar buena parte de las deceleraciones utilizando únicamente el acelerador.

Nissan Pixo | Nissan

El precio será la verdadera clave

Hay un dato que Nissan todavía no ha querido revelar: cuánto costará el Pixo en España. Y probablemente esa será la cifra que determine si estamos ante uno de los eléctricos urbanos más interesantes del mercado.

La marca anunciará los precios y las especificaciones para cada país a partir de diciembre, mientras que las primeras entregas están previstas para principios de 2027.

Y tendrá que hilar fino, porque estará rodeado de rivales muy cercanos. El Renault Twingo ya juega alrededor de los 20.000 euros y Dacia también está preparando un eléctrico fabricado en Europa por menos de 18.000 euros. Nissan tendrá que encontrar su hueco entre ambos.

Lo que ya sabemos es que 259 kilómetros de autonomía, 82 CV, carga rápida de serie y 356 litros de maletero en un coche de 3,8 metros son argumentos bastante serios. Ahora solo falta conocer el precio.