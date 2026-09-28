CEER presenta el EXOBOT, un eléctrico de hasta 1.111 CV desarrollado y fabricado en Arabia Saudí

CEER, la marca saudí de vehículos eléctricos impulsada por el Fondo de Inversión Pública (PIF), ha presentado el EXOBOT, su primer modelo, disponible con carrocería de berlina y SUV.

El estreno se ha producido en el CEER Manufacturing Complex (CMC), en King Abdullah Economic City, donde la compañía prevé fabricar su futura gama de vehículos. El EXOBOT forma parte de un plan que contempla hasta siete modelos para 2030.

El modelo se articula sobre una plataforma eléctrica de tracción total y tres motores. En su configuración de mayor potencia alcanza 1.111 CV y 1.500 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h de 2,1 segundos en la berlina y 2,4 segundos en el SUV.

Las velocidades máximas son de 250 y 210 km/h, respectivamente. Entre las soluciones técnicas destaca la dirección steer-by-wire, que prescinde de la conexión mecánica convencional entre el volante y las ruedas, y la dirección trasera, pensada para mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad y la estabilidad a ritmos elevados.

Las dimensiones sitúan a ambos modelos en la parte alta del mercado. La berlina mide 5,26 metros de longitud, 2,10 metros de anchura y 1,43 metros de altura, mientras que el SUV alcanza 5,02 metros de largo, 2,10 de ancho y 1,69 metros de alto.

El diseño incorpora algunos elementos específicos, como unas puertas denominadas Shahin Wing, de casi tres metros de longitud y con apertura mediante un sistema articulado, además de un parabrisas de 2,4 metros de longitud.

Pensado para el clima de Arabia Saudí

El sistema de refrigeración Halo Cooling está diseñado para trabajar con temperaturas exteriores elevadas. Según los datos facilitados por la compañía, puede reducir la temperatura del habitáculo de 65 a 32 grados en aproximadamente diez minutos.

El vehículo también utiliza cristales con triple recubrimiento de plata y soluciones destinadas a limitar la entrada de radiación solar.

En el interior, el elemento tecnológico más llamativo es una pantalla curva de 48 pulgadas y resolución 8K que se extiende de lado a lado del salpicadero. A ella se suman una pantalla central de 10,4 pulgadas y otra de 8 pulgadas para los pasajeros traseros.

El sistema multimedia incorpora un asistente de voz compatible con árabe e inglés, conectividad mediante aplicación móvil y funciones como la consulta del estado de carga, el preacondicionamiento del habitáculo o el aparcamiento remoto.

El EXOBOT también contará con actualizaciones de software OTA y diferentes sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos funciones de conducción manos libres, cambios de carril automatizados y asistencia en autopista mediante navegación punto a punto.

En materia de seguridad, CEER anuncia una batería estructural cell-to-pack, siete airbags y una estructura basada en elementos de aluminio obtenidos mediante fundición y extrusión.

Una primera edición de 850 CV

El lanzamiento se acompañará de una EXOBOT First Edition, disponible tanto con carrocería berlina como SUV. Esta versión empleará igualmente un sistema de tres motores, aunque con una potencia de 850 CV y 1.000 Nm.

La batería tendrá una capacidad de 112 kWh, con autonomías anunciadas de hasta 670 kilómetros para la berlina y 560 kilómetros para el SUV.

La arquitectura eléctrica de 800 voltios permitirá cargar del 10 al 80% en menos de 30 minutos, según CEER. Esta primera edición incorporará además elementos específicos de diseño y acabado, así como una placa numerada vinculada al VIN de cada unidad.

La producción se realizará en Arabia Saudí y CEER prevé alcanzar una capacidad de 20.000 vehículos anuales en su complejo industrial.

La estrategia de la compañía contempla además aumentar progresivamente el contenido local de los vehículos, con el objetivo de que los materiales de origen saudí representen el 45% en 2034.

El EXOBOT es, por tanto, el primer paso de un proyecto industrial más amplio con el que Arabia Saudí busca desarrollar su propia industria automovilística alrededor del vehículo eléctrico.