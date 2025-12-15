Una de las colecciones de coches más envidiadas del mundo no es de un multimillonario, sino de un dueño inesperado

Un Ferrari Purosangue acaba de entrar por primera vez por la puerta de un garaje y el resto de coches que esperaban dentro han mirado al nuevo por encima del hombro. Porque ninguno de los vehículos que llegaron antes a aquel lujoso lugar tiene nada que envidiar a este modelo de la icónica marca italiana. Ese garaje no es el de Cristiano Ronaldo, ni Elon Musk, ni Donald Trump, ni un parking para el Consejo de Administración de Google. Es el garaje de la policía de Dubai.

Nunca trates de escapar de este cuerpo de seguridad, porque te pillarán en su Lamborghini Aventador con motor V12 de 6,5 litros y una capacidad de aceleración de 0 a 100 inferior a los 3 segundos. En una persecución, la policía tiene todas las de ganar. Si no es con el Lamborghini, pues con el McLaren 570 S o con el Bugatti Veyron de 1.001 CV de potencia. Tienen donde elegir para quitarle las telarañas a las carreteras.

Ferrari Purosangue | Mansory

Unidades limitadas

Los coches “humildes” de la colección de la policía de Dubai solo podrán ser conducidos en videojuegos por la inmensa mayoría de la población mundial. Por ejemplo, un Mercedes-AMG GT R con motor V8, un Audi R8 que alcanza los 330 km/h o un Alfa Romeo Stelvio Cuadrifoglio que acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos.

También tienen modelos de dos de las marcas más se centran en la elegancia de sus diseños. Un Bentley Continental GT y un Aston Martin One-77 (llamado así porque solo existen 77 unidades). Sin embargo, no son coches para pasear lo bonitos que son, los malos están fastidiados si corren delante de estos misiles. El Bentley suma hasta 630 CV y el Aston Martin, 700 CV.

Lamborghini Policía de Dubai | Agencia

Transformado por Mansory

El Ferrari Purosangue ha sido recibido por un hermano, un Ferrari FF con motor V12 de 6.262 cc, 660 CV, y con prestaciones de 335 km/h de velocidad máxima y aceleración de 0 a 100 en 3,7 segundos. Además, el Purosangue incorporado a la colección de la policía de Dubai no es el que os imagináis, ese primer cuatro puertas de Ferrari diseñado con mimo para la comodidad de la conducción callejera. Para nada.

El Purosangue del que hablamos ha sido completamente remasterizado por la empresa Mansory (se dedica a transformar coches para hacerlos más lujosos), convertido en un megadeportivo con un gran alerón trasero, faldones y ruedas de competición. Con el nombre completo Ferrari Purosangue Mansory Pugnator, en las entrañas guarda un motor V12 de 6,5 litros que genera 755 CV de potencia. A Sabina, en su canción “La del Pirata Cojo” le faltó un verso: “Policía en Dubai”.