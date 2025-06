La versión campera del favorito de España es una ganga con etiqueta Eco y menos de 14.000 €

En tiempos de inflación, buenos son los coches baratos como solución. Siempre y cuando respondan en el asfalto de la ciudad y la carretera, por lo menos, faltaría más. El protagonista en esta ocasión cumple de sobra con ese último requisito y, más aún después de la reciente oferta que ha lanzado la marca. El Dacia Sandero Stepway es la versión campera del coche más vendido en España y en Europa, pero su éxito y prestaciones le hacen merecedor de un trato más especial. Dicho esto, en Centímetros Cúbicos te vamos a contar el que ya es uno de los chollos del año.

Ideal para escapadas al pueblo y a la montaña

Para quienes os molen las escapadas de fin de semana al pueblo y tengáis o veáis en la montaña un sitio ideal para desconectar, debéis saber que el Dacia Sandero Stepway tiene su razón de ser en unos chasis y estructura listos para la batalla en terrenos sin asfaltar. ¿Cómo lo consigue? Mediante una generosa distancia con el suelo y protecciones. Y es que muy pocos modelos - por no decir ninguno - hay actualmente al precio que os desvelaremos al final de estas líneas.

No obstante, si vivís en ciudades con las Zonas de Bajas Emisiones a pleno rendimiento para la vuelta, necesitáis lucir un distintivo adecuado. Eso tampoco es problema con la unidad en oferta, que lleva a bordo un motor de 74 kW –100 CV– de potencia 1.0 ECO-G que funciona tanto con gasolina sin plomo como con gas GLP, lo que le permite lucir etiqueta Eco. Va asociado a una caja de cambios manual de seis marchas.

Equipamiento de serie y garantía

De entrada, el Dacia Sandero Stepway ofertado dispone de elementos como aire acondicionado, faros LED, alerta de carril, lector de señales, ayuda trasera para aparcar, ordenador, sensor de lluvia, encendido automático de luces, barras de techo negras, ayuda para el arranque en pendiente, pantalla central de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Carplay y asientos traseros abatibles, entre muchos otros. Por lo tanto, responde sobradamente a las necesidades básicas que todos los conductores tenemos.

La oferta: disponible desde... ¡Sólo 13.920 €!

No es ninguna inocentada. El Dacia Sandero Stepway puede ser tuyo por tan sólo 13.920 €, pero has de financiar la compra con la marca en unas condiciones concretas que es mejor consultar en un concesionario. Así que haz la cuenta atrás para irte de aventura y ahorra este mes si lo necesitas porque no todos los días vas a tener una oportunidad como esta.