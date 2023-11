Si vas a utilizar este tipo de vehículos por la noche, debes saber todo esto para evitar un accidente

El patinete -y los VMP en general- se han convertido en una solución de movilidad muy interesante para muchos. Principalmente porque es un servicio barato y rápido, pero ello no quita que no implica una serie de riesgos. Es por ello que la DGT ha aprovechado la ocasión para recordar lo que es obligatorio y lo que no a la hora de manejar un patinete, especialmente si circulamos por la noche.

Al fin de cuentas, un patinete no cuenta con los mismos dispositivos que un coche al uso, teniendo que ser nosotros quienes nos aseguremos de que se nos puede ver con facilidad en la carretera. No obstante, y aunque muchos de estos elementos estén pensados para utilizar de noche, no sobran cuando circulamos de día.

Los patinetes eléctricos que se apagan al pisar la acera ya son realidad en España | Lime

De esta manera, nos encontramos con el uso obligatorio de chaleco reflectante, timbre, luz delantera, luz trasera, catadióptrico reflectante trasero, y catadióptrico reflectante delantero. A su vez, a ello debemos añadirle una serie de normas que se deben cumplir independientemente de que sea de noche o de día.

Así, no podemos circular por las aceras, tan solo podrá ir una persona montada en el patinete -es decir, el conductor-, está prohibido circular haciendo uso de auriculares o teléfono móvil y podremos alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h. Además, también es de carácter obligatorio que los VMP cuenten con un certificado de circulación en formato QR y que de constancia de que el mismo cuenta con todo lo necesario para circular.

Circular con casco cuando viajes en patinete | Newspress

Y aunque bien es cierto que la normativa respecto a los patinetes y demás VMP es competencia de cada ayuntamiento, estos puntos mencionados son de obligatorio cumplimiento en toda España. Pese a ello, sigue estando presente el casco, que, de momento, no es de uso obligatorio, aunque sí recomendable, ya que estamos hablando de un sistema de seguridad que puede salvarnos la vida en caso de accidente.