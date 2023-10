El código QR que deberás mostrar si quieres utilizar un patinete eléctrico

En la constante evolución que supone hablar de la movilidad personal, los patinetes eléctricos se han convertido en una de las principales maneras de desplazarnos por la ciudad si buscamos sustituir al vehículo privado. Su popularidad no solo radica en su bajo coste, sino también en su capacidad para sortear el tráfico urbano con facilidad, ofreciendo una alternativa ágil y eficiente para distancias cortas. Buena parte de la comunidad urbana ha abrazado con entusiasmo a estos vehículos, ya que los patinetes eléctricos no solo representan una opción de transporte rápido, sino que a priori también resultan más sostenibles que otras alternativas.

Este fenómeno no es simplemente una moda pasajera; más bien, refleja un cambio de paradigma en la mentalidad de la movilidad urbana. Los usuarios valoran la versatilidad y la accesibilidad de los patinetes eléctricos, que no solo ofrecen una alternativa eficaz para el desplazamiento diario, aunque como todo, no se trata de una solución perfecta. Y es que existen momentos en los que el uso del patinete eléctrico puede suponer una fuente de conflictos con otros vehículos o peatones.

Los 10 mejores patinetes eléctricos del 2021 | Pexels

Por eso, desde la Dirección General de Tráfico se lanzó hace ya un tiempo una instrucción con la que comenzar a regular tanto las características como la utilización de este tipo de vehículos. Así pues, algunas actitudes y comportamientos mientras se utilizan estos patinetes ya son susceptibles de ser sancionadas, a la vez que todos los patinetes eléctricos que se hagan llamar así deben cumplir con una serie de normas.

El QR que tu patinete deberá enseñar

Las normas no se paran aquí, y ya está prevista una actualización de las normativas y reglas en relación a estos VMP. Una de estas nuevas normas que entrarán en funcionamiento en unos meses es la obligatoriedad de mostrar una placa identificativa en el patinete que deberá mostrar datos como el número de serie, el nombre de fabricante o la velocidad máxima del mismo. Otro punto clave será un código QR que deberá estar visible en el patinete.

Con este código QR, de fácil acceso, las autoridades deberán tener acceso a todo tipo de información relativa al pequeño vehículo, siendo esta característica obligatoria para que el patinete circule de manera legal, de manera que si el código no está accesible o no es legible por las autoridades, podría ser motivo incluso de inmovilización del patinete, ya que será el encargado de acreditar que el patinete cumple con los requisitos mínimos de seguridad establecidos.