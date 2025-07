Uno de los superventas de España se renueva y tú puedes disfrutar sus novedades por muy poco

El MG ZS lleva ya unos años entre nosotros cautivando a muchos conductores. Su habitabilidad, rendimiento de garantía y accesible precio conforman un cóctel atractivo. Dicho esto, has de saber que estrena una nueva generación y versión de gasolina para seguir en lo más alto de nuestro mercado. Tranquilo, que no te asustes: su precio sigue siendo bajo como siempre. Es más, tiene una oferta durante este mes de junio que no debes dejar pasar si necesitas un SUV para la familia o para tu gran equipaje. Así que lee lo que vamos a contarte porque puede acabar con algunas de tus preocupaciones.

Unos 116 CV de potencia que mejoran lo que había

La nueva unidad del MG ZS que llega a su catálogo de gasolina sube la apuesta en lo que a rendimiento se refiere. Así las cosas, la versión de acceso que había hasta entonces ofrecía 106 CV a través de un bloque 1.5 VTI-TECH asociado a una transmisión manual de cinco marchas y, en el siguiente escalón, otro 1.0 T-GDI de 111 CV que podía convivir tanto con una caja de cambios manual como con una automática de seis relaciones. Dicho esto, la versión que protagoniza estas líneas dispone igualmente de un motor de 1.5 litros pero con 116 CV. También va ligado a una transmisión manual.

Dicho esto, luce en el parabrisas la etiqueta C de la DGT por todo ello. Has de saber que su motor es de cuatro cilindros, se encuentra en el eje delantero y 148 Nm de par máximo.

MG ZS | MG Cars

Amplio equipamiento de serie

Otra de las virtudes que te ofrece la nueva variante de gasolina del MG ZS es la amplitud del equipamiento que incluye de entrada. Así las cosas, el nivel Standard que refleja sus prestaciones de serie contiene, entre otras cosas, lo siguiente: llantas de 16 pulgadas, cámara de visión trasera para que aparques más fácil, cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas, sistema multimedia de 10,25 pulgadas con pantalla táctil compatible con Apple Car y Android Auto, navegador, retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefactables, radio digital, arranque sin llave, monitoreo de punto ciego y las ADAS correspondientes.

Tampoco faltan algunos compartimentos que se agradecen tener, como el compartimento en el centro entre el conductor y el copiloto. Todo ello para competir con Dacia y Ebro en este nicho de los coches baratos.

La oferta: disponible desde 17.990 €

Un coche que ha recibido un soplo de aire fresco por 17.990 € es un chollo, y el MG ZS es un seguro como lo demuestran sus cifras de ventas y la confianza total que la marca deposita en este modelo. Así que tanto para tu día a día como tus viajes en familia - o viajes a secas - aprovecha la gran oportunidad que te acabamos de contar.