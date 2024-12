El único rival para el Toyota Yaris Cross es este Renault Clio convertido en SUV que cuesta 137 €/mes

Cuando piensas en un SUV compacto que lo tenga todo —buen diseño, versatilidad, tecnología avanzada y un precio equilibrado—, seguramente el Toyota Yaris Cross sea uno de los primeros nombres que te venga a la cabeza. Pero hay una alternativa que no solo puede ser una buena opción, sino que durante el mes de noviembre consiguió superar en cifras al superventas de Toyota. Hablamos del Renault Captur, un SUV compacto basado en el icónico Renault Clio que ahora está disponible por solo 137 euros al mes.

Estilo sofisticado con un toque deportivo

Personalmente, no me gustaba el diseño del anterior Renault Captur. No era un crossover que me gustara, pues no acababa de ser ni un compacto ni un SUV. Sin embargo, la última generación sí me gusta. En esencia, sigue sin ser un gran SUV ni un compacto, pero sí tiene un aire mucho más deportivo. Parece un Renault Clio más alto. Su diseño combina la elegancia urbana con detalles deportivos que lo hacen destacar. La parrilla frontal agresiva y los acabados cromados le dan un aspecto premium. Además, cuenta con la posibilidad de personalización bicolor, lo que significa que puedes combinar colores para adaptarlo a tu estilo. Si quieres un coche que llame la atención tanto en la ciudad como en la carretera, este es tu modelo.

Renault Captur | Renault

Conectividad y asistencia puestos al día

Dentro, el Captur está cargado de tecnología. Viene equipado con un sistema multimedia de infoentretenimiento Easy Link con pantalla táctil de hasta 9,3 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En cuanto a seguridad, el Captur no se queda atrás. Incluye sistemas de asistencia a la conducción como el control de crucero adaptativo, el frenado de emergencia automático con detección de peatones y ciclistas, y la alerta de cambio involuntario de carril.

Renault Captur | Renault

Versiones de bajo consumo, GLP y etiqueta ECO

El Renault Captur está disponible con varias opciones de motorización, incluyendo motores de gasolina, híbridos, GLP e incluso una versión híbrida llamada E-Tech Full Hybrid. Esta última te permite circular en ciudad en modo eléctrico hasta un 80% del tiempo, con el ahorro que eso implica en autonomía.

Si buscas un coche que combine bajo consumo y potencia suficiente para cualquier situación, el Captur cumple con creces. Puedes comprarlo con Etiqueta ECO tanto en versión microhíbrida como en la versión E-Tech. Puedes elegir una versión GLP. O simplemente optar por el siempre fiable motor gasolina.

Respecto a los acabados, tenemos el más básico Evolution, el Techno, y el Esprit Alpine, cada uno con diferentes opciones de motorización disponibles.

Renault Captur híbrido | Renault

La oferta: 137 euros al mes con condiciones claras

Por 137 euros al mes, puedes conducir un Renault Captur gracias a un plan de financiación flexible. Las condiciones precisas incluyen:

Una entrada inicial razonable de 3.793,10 euros

Un plazo de financiación de 36 meses con cuota de 137 euros al mes.

Una cuota final opcional si decides quedártelo al final del contrato de 14.011,74 euros.

Además, esta oferta incluye mantenimientos básicos durante el período de financiación y garantiza condiciones ventajosas para renovarlo por otro modelo al finalizar el contrato. Si buscas estrenar coche nuevo sin que tu bolsillo se resienta, es difícil encontrar algo mejor.

Renault Captur híbrido | Renault

Un firme rival para el Toyota Yaris Cross

Aunque el Toyota Yaris Cross es un gran rival, el Captur destaca por su relación calidad-precio, su amplio maletero de hasta 536 litros (superando al Yaris Cross) y la posibilidad de elegir entre una gama más amplia de motores. Además, la personalización y el espacio interior lo convierten en una opción ideal tanto para familias como para conductores urbanos que buscan comodidad y estilo.

El Renault Captur es el SUV compacto que no solo rivaliza con el Toyota Yaris Cross, sino que también lo supera en algunos aspectos clave. Si estás buscando un coche que sea elegante, tecnológico, eficiente y con una oferta imbatible, no busques más. Por 137 euros al mes, el Captur es una oportunidad que no deberías dejar pasar.