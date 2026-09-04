Tus hijos y nietos ya no aprenderán a conducir como tú: las nuevas normas del carnet dejan claro el futuro del cambio manual

Aprender a conducir significaba hasta hace muy poco aprender a coordinar embrague, acelerador y palanca de cambios. Calar el coche varias veces, sufrir en las cuestas y terminar dominando el punto de embrague casi formaban parte del rito de iniciación. Para las próximas generaciones, sin embargo, todo eso podría convertirse en algo opcional.

La nueva normativa europea que tendrá que adoptar España abre la puerta a un cambio profundo en la formación de los futuros conductores: examinarse directamente con un coche automático será mucho menos limitante que hasta ahora. Y eso puede terminar acelerando definitivamente la desaparición del cambio manual de las autoescuelas.

toyota-cambio-manual-0817-02 | Centímetros Cúbicos

Siete horas pueden sustituir a aprender y examinarse con un manual

Actualmente, quien realiza el examen práctico con un coche automático obtiene el permiso B con el llamado código 78. En la práctica significa que solo está autorizado a conducir vehículos automáticos. Para poder ponerse después al volante de un coche manual tiene que volver a superar una prueba práctica con este tipo de transmisión.

Es precisamente esta barrera la que va a desaparecer. La nueva Directiva europea 2025/2205 contempla que un conductor pueda eliminar esa limitación realizando una formación específica de al menos siete horas en vías públicas con un vehículo manual, sin necesidad de repetir el examen práctico. España tiene previsto adaptar su normativa a este sistema.

El cambio es mucho más importante de lo que parece. Hasta ahora existía una razón muy poderosa para aprender con un coche manual: aprobar con un manual permite conducir también automáticos, mientras que hacerlo con un automático no permite conducir manuales. Esa ventaja desaparecerá en buena medida.

De hecho, la propia DGT reconoce que actualmente menos del 5% de los alumnos eligen realizar su formación con un coche automático, pero anticipa que la situación puede cambiar cuando desaparezca esta penalización.

Palanca de cambios | PIXABAY

El automático puede convertirse en la nueva forma de aprender a conducir

Para un alumno que empiece desde cero, el planteamiento resulta sencillo: podrá aprender y examinarse en un coche automático, sin tener que dedicar buena parte de sus primeras prácticas a dominar el embrague y el cambio de marchas. Y si años más tarde necesita utilizar un coche manual, podrá adquirir esa formación adicional mediante el curso previsto.

Eso encaja además con una industria que lleva años caminando en la misma dirección. Los coches eléctricos no utilizan una caja de cambios manual convencional y buena parte de los híbridos también prescinden del pedal de embrague. Ya en 2024 cerca del 60% de los turismos matriculados en España equipaban algún tipo de transmisión automática.

En Centímetros Cúbicos ya advertíamos de los problemas que el código 78 estaba generando a la DGT y a las autoescuelas, precisamente porque cada vez resulta más complicado renovar las flotas de formación con vehículos manuales.

La propia administración lleva tiempo preparando este escenario. En 2022 ya se planteaba impulsar el uso de coches automáticos en los exámenes de conducir, especialmente pensando en la electrificación del parque móvil.

Transmisión automática | Centímetros Cúbicos

El cambio manual no desaparece mañana

Conviene, eso sí, poner una fecha y evitar equívocos. Esta posibilidad todavía no puede utilizarse en España. La Directiva europea establece que los Estados miembros deberán adaptar su legislación antes del 26 de noviembre de 2028 y que, con carácter general, las nuevas disposiciones se aplicarán a partir del 26 de noviembre de 2029.

Hasta entonces sigue vigente el sistema actual. Si alguien se examina hoy con un coche automático, su permiso incluirá el código 78 y únicamente podrá conducir vehículos automáticos. La DGT mantiene por ahora esta limitación.

Pero la dirección del cambio parece bastante clara. Para muchos de nuestros hijos, y todavía más para nuestros nietos, aprender a conducir probablemente ya no significará necesariamente aprender a utilizar un embrague y una palanca de cambios. El cambio manual no va a estar prohibido, pero pasará de ser el punto de partida obligatorio a convertirse en una habilidad adicional que solo algunos conductores necesitarán aprender.

Y quizá dentro de unos años saber hacer una salida en cuesta jugando con el embrague sea para ellos exactamente lo que hoy es para nosotros saber arrancar un coche con estárter: una habilidad perfectamente válida, pero perteneciente a otra época.