Código 78: el problema de la DGT y las autoescuelas ante la inminente extinción de las transmisiones manuales

Desde hace un tiempo, en España es posible obtener el permiso de conducir de tipo B examinándose con un automóvil que lleve equipada una transmisión automática, es decir, con caja de cambios robotizada y sin pedal de embrague. Si bien sólo 1 de cada 10 autoescuelas ofrece esta opción, ya existen miles de personas que han recibido su licencia de este modo. Eso sí, expedida con el código 78, el cual indica que el individuo aprobó el examen práctico con un coche que instalaba esta tecnología.

En 2024, momento en el que prácticamente el 60% de los turismos que se matriculan en nuestro país ya vienen con una caja de cambios automática (con independencia de su mecanismo), muchos centros formativos especializados en la conducción presentan dificultades para adquirir vehículos manuales con los que renovar sus flotas. Esto no sólo es un gran problema para las autoescuelas en cuestión, sino también para una Dirección General de Tráfico que, por ahora, no contempla que un carnet conseguido con un coche automático pueda servir para manejar ejemplares con cajas de cambio "tradicionales".

carnet-conducir-autoescuela-0517-01 | Centímetros Cúbicos

Y es que, si nada cambia (lo cual sería muy sorprendente), la evolución de la industria del automóvil y de la demanda de transmisiones DCT o CVT, entre otras, implica que quien quiera obtener su licencia con cambio manual no podrá hacerlo dentro de poco. Todo apunta a que se dará el caso de no haber disponibilidad de coches de prácticas y/o examinación con el sistema de marchas "de toda la vida", a no ser que las empresas especializadas decidan alargar la vida útil de los actuales. Sin embargo, las unidades que normalmente posee la gente en España son más antiguas (la media de edad del parque móvil nacional supera los 14 años) y normalmente cuentan con caja manual.

Por otro lado, las personas que ya se hayan sacado el carnet con cambio automático, pero que en algún momento quieran usar coches manuales, tendrán que acudir a una autoescuela pronto para homologar su carnet y dejar sin efecto el código 78, aunque de momento no existe un curso homologable como de hecho en otros países de la UE como Alemania o Francia. En esta línea, CNAE ya ha solicitado a la DGT que facilite la convalidación del permiso B para la conducción de vehículos manuales a pesar de que inicialmente fuese expedido sólo para automáticos, reclamando una doble formación específica.