La conducción urbana a gasolina pura sigue viva y este utilitario italiano, que parece sacado de los videojuegos, te la garantiza desde 15.000 euros

No hay dudas de que la movilidad a gasolina pura sigue vigente a pesar de la hegemonía híbrida y una transición hacia modelos eléctricos que aún busca despegar. Referentes sobran. Echas un vistazo a los líderes del mercado español con mecánica tradicional y allí están los superventas de toda la vida. El Seat Ibiza, el Opel Corsa, el Peugeot 208, el Renault Clio... Sí, la etiqueta C aún en buenas manos.

Y entonces, eclipasdo por la sombra omnipresente de los mencionados urbanos, un utilitario urbano, a su manera –y vaya qué manera–, también responde al llamado de los fundamentalistas de la combustión interna.

Gobernado por el renacido espíritu boxy car –ese concepto de diseño anguloso reinterpretado, tan de moda en estos días y que en su caso hereda las proporciones del Panda original en pos del espacio interior– el Fiat Grande Panda se hace su lugar en el segmento B con sus cuatro metros exactos de longitud –bueno, 3.999 milímetros para los detallistas– y su motor turbo de tres cilindros.

Fiat Grande Panda | Fiat

Un concepto estético para marcar diferencia

Encantador y para nada discreto. Si tuviera que definirlo a modo de inicio de recomendación de compra, lo haría de esa manera. El Grande Panda, a diferencia de sus rivales de segmento, hace de la esencia phygital una carta de presentación tanto por fuera como por dentro y una clave con la que marca una diferencia con los urbanos más exitosos. Utilizando elementos y rasgos que recurren a una apariencia que parece adoptada de la dimensión virtual, obtiene un diseño con innegable frescura.

Este estilo de coche de videojuego se aprecia, en primera instancia, en una pixelada iluminación LED que resalta en el frontal, pero también en una zaga que se manifiesta como la sección exterior más expresiva, irreverente y representativa de dicho concepto phygital. Ahora bien, este lenguaje visual juguetón se expande al interior. Basta echar un vistazo al salpicadero, el esquema digital y los asientos para comprobarlo.

Si de asientos hablamos, cuando las plazas traseras se abaten, el volumen de carga se expande más allá de los 1.300 litros. Sin embargo, lo que entrega el maletero de forma estándar ya es para calificar como sobresaliente dentro de su segmento. Con 412 litros básicos, el Grande Panda hace del espacio de carga una de sus principales fortalezas en materia de funcionalidad.

Fiat Grande Panda | Fiat

Mecánicamente evolucionado y precio base de 15.000 euros

Más allá de no figurar entre los urbanos de gasolina más vendidos de la actualidad, lo interesante del Grande Panda radica en que se trata de un coche utilitario de combustión interna que no es un utilitario más ni porta un motor de combustión interna más, porque debajo del capó se revela el novedoso Turbo 100 que, en su caso, homologa un consumo de 5,7 l/100 km. Un tres cilindros 1.2 de 100 CV cortesía Stellantis del cual ya hemos destacado sus virtudes y mejoras en entregas anteriores.

Peculiarmente atractivo, mecánicamente optimizado y con un valor inicial de 14.950 euros si lo pagas financiado, este utilitario italiano propone en su categoría algo diferente respecto de sus rivales. Allí tienes la clave para considerarlo como una opción de compra si buscas moverte a diario por ciudad.