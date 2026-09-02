Es asombroso que MG pueda sacar un cochazo así por solo 13.500 euros, ¿qué tendría que pasar para que llegara a España?

Un coche de 4,89 metros, con puertas sin marco, suspensión electrónica, hasta 845 kilómetros de autonomía y versiones con arquitectura de 800 voltios por el precio de un utilitario. Es difícil no mirar al nuevo MG 07 y preguntarse cómo es posible. En China, MG acaba de lanzar su nueva berlina deportiva con promociones que dejan el acceso a la gama alrededor del equivalente a 13.500 euros. Y ya está siendo un éxito.

SAIC asegura que recibió más de 10.000 pedidos en apenas 1 minuto y 57 segundos tras abrir los pedidos definitivos. El MG 07 está disponible tanto como eléctrico como híbrido enchufable y es uno de esos coches que permiten entender hasta qué punto son diferentes ahora mismo los precios del automóvil en China y Europa.

MG 07 | MG

No estamos hablando precisamente de un coche pequeño y sencillo

El MG 07 mide 4.886 mm de largo, 1.900 mm de ancho y tiene 2.825 mm de batalla. Es decir, juega aproximadamente en el territorio de coches como el Tesla Model 3 o el BYD Seal, pero su precio chino arranca mucho más abajo.

Y el tamaño es solo el principio. La gama eléctrica incluye versiones con 610, 650 y hasta 845 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC. La variante más avanzada emplea una batería CATL, arquitectura de 800 voltios y carga 5C. MG anuncia además hasta 230 kW de potencia, 350 Nm y un 0 a 100 km/h en el entorno de los cinco segundos.

Puede equipar también LiDAR, conducción asistida Momenta R7, suspensión electromagnética mCDC, puertas sin marco, techo panorámico regulable, asientos delanteros calefactados, ventilados y con masaje e incluso un frigorífico de 30 litros. No parece precisamente el equipamiento de un coche que cuesta lo que en España cuesta un urbano básico.

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¿Qué tendría que ocurrir para verlo en España?

La primera condición es evidente: MG tendría que decidir comercializarlo en Europa y adaptar el coche a la homologación europea. Pero el verdadero problema no está en traerlo, sino en traerlo manteniendo un precio parecido al chino.

Los eléctricos fabricados por SAIC en China soportan actualmente un arancel adicional del 35,3% impuesto por la Unión Europea, al que hay que sumar el arancel general del 10%. Es una de las razones por las que trasladar directamente los precios chinos a euros suele producir cifras que nunca terminamos viendo en los concesionarios europeos.

Bruselas mantiene abiertas negociaciones con China para sustituir eventualmente estos gravámenes por mecanismos de precios mínimos, pero a día de hoy siguen vigentes. La Comisión Europea ya ha explicado qué condiciones deberían cumplir los fabricantes chinos para librarse de estos aranceles.

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España puede tener precisamente la solución

Hay, sin embargo, una posibilidad mucho más interesante. SAIC prepara su primera fábrica europea en Ferrol, Galicia. El proyecto contempla unos 200 millones de euros de inversión y una capacidad que podría alcanzar las 120.000 unidades anuales. Si supera los trámites pendientes, las obras comenzarían en 2027 y la producción en 2028.

Fabricar o ensamblar el MG 07 dentro de la Unión Europea podría cambiar radicalmente sus costes de importación y, sobre todo, eliminar buena parte del problema arancelario. No significa que fuésemos a comprarlo aquí por 13.500 euros —IVA, costes laborales, logística, homologación, distribución y margen comercial seguirían existiendo—, pero sí podría permitir que MG ofreciese una berlina de este tamaño a un precio difícil de igualar por sus rivales europeos.

De hecho, SAIC lleva meses trabajando en fabricar coches eléctricos en España precisamente para reducir el impacto de los aranceles europeos.

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Y existe una vía todavía más rápida: traerlo con motor de gasolina

El MG 07 tiene además una segunda carta. MG ofrece en China dos versiones híbridas enchufables, con motor de gasolina 1.5 y hasta 245 kilómetros de autonomía eléctrica CLTC. La marca anuncia una autonomía combinada máxima de 1.745 kilómetros.

Y aquí aparece una situación peculiar: los actuales aranceles extraordinarios de la UE están dirigidos a los coches eléctricos de batería fabricados en China, no a los híbridos enchufables. Por eso, mientras una hipotética versión eléctrica del MG 07 tendría que soportar una enorme penalización si fuese importada directamente, el híbrido enchufable tendría un camino comercial bastante más sencillo.

Así que hay tres escenarios para que este espectacular MG termine en España a un precio realmente competitivo: que cambien los aranceles europeos, que MG opte primero por el híbrido enchufable o que SAIC termine fabricándolo en Europa. Y teniendo una fábrica prevista precisamente en España, esta última posibilidad ya no parece una fantasía tan lejana.