Primero Lego, y ahora Playmobil se convierte en la mejor excusa para que los fans de los coches se compren juguetes

Hubo una época en la que comprarse un Playmobil siendo adulto requería, como mínimo, buscar una buena excusa. Tener hijos podía servir. Hacer un regalo también. Pero las marcas de juguetes han descubierto hace tiempo que existe otro público dispuesto a llenar sus estanterías: los aficionados a los coches.

LEGO lo sabe perfectamente y su gama Speed Champions se ha convertido en una colección enorme de Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Lamborghini y compañía. Ahora Playmobil está siguiendo una estrategia parecida, pero con una fórmula todavía más sencilla y, sobre todo, barata.

Sus dos últimas incorporaciones son nada menos que un Mercedes-Benz 300 SL y un Porsche 911 Turbo por 19,99 euros cada uno.

Playmobil Mercedes Benz SL 300 | Playmobil

Playmobil ha encontrado un filón en los coches clásicos

No estamos hablando de los grandes vehículos de Playmobil que muchos recordamos, sino de una gama específica denominada Collector Cars. Y el propio nombre ya deja bastante claro hacia dónde apunta.

Son modelos pequeños, acompañados por una figura de Playmobil, que conservan las proporciones y algunos de los detalles más reconocibles de los automóviles originales.

La colección ya contaba con coches tan interesantes como el Ferrari 250 GTO, el Porsche Carrera GT, el Volkswagen T1 Camping Bus o el Ford F-150 Raptor. Ahora se suman dos coches que probablemente funcionen todavía mejor entre aficionados al automóvil: el Mercedes-Benz 300 SL y el Porsche 911 Turbo. Playmobil vende también el Ferrari 250 GTO de esta serie por esos mismos 19,99 euros.

Y aquí está precisamente la diferencia respecto a otros coches que Playmobil había comercializado hasta ahora. La compañía sigue teniendo, por ejemplo, un Mercedes-Benz 300 SL de formato mucho mayor por 69,99 euros, además de otros vehículos grandes que se mueven alrededor de los 60 o 70 euros. La nueva fórmula reduce el tamaño, pero también deja el precio en una cantidad mucho más fácil de justificar como capricho.

Playmobil Mercedes Benz 300 SL | Playmobil

Un Mercedes 300 SL por 19,99 euros

El primero de los nuevos modelos tiene la referencia 72238 y recrea uno de los Mercedes más importantes de todos los tiempos.

Es un pequeño Mercedes-Benz 300 SL de 13 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto. Pesa 239 gramos e incluye una figura, un gorro y dos guantes.

Por supuesto, conserva el elemento que convierte al 300 SL en un coche inmediatamente reconocible: sus puertas de alas de gaviota.

Playmobil lo vende oficialmente en España por 19,99 euros y, aunque está homologado como juguete para mayores de cinco años, cuesta imaginar que todos los compradores vayan a utilizarlo precisamente para jugar.

Playmobil Mercedes Benz 300 SL | Playmobil

El coche real al que homenajea es, además, una de esas máquinas que prácticamente han trascendido al propio fabricante. El 300 SL de mediados de los años cincuenta se convirtió en uno de los primeros grandes superdeportivos de carretera y hoy las unidades originales pueden alcanzar cifras absolutamente prohibitivas.

Así que, puestos a tener un 300 SL en el garaje o uno encima de la mesa, probablemente haya bastantes aficionados que tengan que conformarse con la segunda opción.

Y el Porsche 911 Turbo tampoco podía faltar

El otro protagonista es probablemente aún más reconocible para varias generaciones de aficionados. Playmobil ha elegido el Porsche 911 Turbo de la generación G, referencia 72239.

Mide aproximadamente 12,5 centímetros de largo y también cuesta 19,99 euros. En este caso se acompaña de una figura masculina, una gorra y un pequeño reloj.

La elección tampoco parece casual.

El primer 911 Turbo de producción apareció en 1974 y es conocido internamente como Porsche 930. Su motor bóxer de tres litros desarrollaba inicialmente 260 CV, una cifra enorme para su época, y convirtió al Turbo en una de las variantes más especiales del 911. Porsche recuerda además que fue uno de los deportivos más rápidos de aquellos años.

Su enorme alerón posterior, las aletas ensanchadas y la silueta clásica del 911 hacen que sea también uno de los coches que mejor funciona convertido en miniatura.

Playmobil Porsche 911 Carrera | Playmobil

LEGO ya había demostrado que los adultos también quieren juguetes de coches

Y aquí es donde probablemente haya que mirar a LEGO para entender la estrategia.

La gama LEGO Speed Champions lleva años demostrando que existe un mercado enorme alrededor de modelos relativamente pequeños y asequibles de coches famosos. LEGO tiene actualmente en España referencias como un BMW M3 E30, un Ferrari 499P, un Ferrari SF90 XX Stradale, un Porsche 911 GT3 RS o incluso el Ford Mustang Hoonicorn de Ken Block.

La mayoría de los modelos individuales cuestan alrededor de 27 euros, por lo que Playmobil está colocándose incluso un escalón por debajo con estos Collector Cars de 19,99 euros.

Las dos propuestas son diferentes. LEGO apuesta por la experiencia de construir el coche pieza a pieza y Playmobil entrega prácticamente una miniatura lista para jugar o exponer. Pero el destinatario puede ser exactamente el mismo: alguien al que le encantan los coches y que ya no tiene edad para pedir juguetes por Navidad, aunque eso no significa que haya dejado de quererlos.

De hecho, LEGO reconoce abiertamente que Speed Champions está pensado tanto para niños como para coleccionistas adultos aficionados al automóvil.

Playmobil Porsche 911 Carrera | Playmobil

El garaje que sí podemos permitirnos

Y quizá ahí esté buena parte del éxito de este tipo de colecciones.

Un Ferrari 250 GTO, un Mercedes 300 SL o un Porsche 911 Turbo auténticos están completamente fuera del alcance de la inmensa mayoría. Incluso las buenas miniaturas de coleccionista pueden costar bastante dinero.

Pero 20 o 30 euros permiten tener una reproducción reconocible del coche que te gusta, colocarla encima de un escritorio y, de paso, recuperar esa parte de nosotros que posiblemente nunca dejó del todo de querer juguetes.

Playmobil parece haberlo entendido. Y el problema no será comprar un Porsche 911 Turbo por 19,99 euros. El problema empezará cuando tengas el Porsche, quieras también el Mercedes y descubras que ya existen un Ferrari 250 GTO, un Carrera GT y unos cuantos coches más esperando a ocupar la siguiente balda.