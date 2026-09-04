Los ajustes en Volkswagen amenazan la marca Seat a partir de 2029

Los ajustes de costes del grupo Volkswagen amenazan con hacer desaparecer la marca Seat a partir del año 2029. Así al menos lo ha asegurado el semanario económico alemán WirtschaftsWoche, que sostiene que el grupo automovilístico alemán Volkswagen quiere retirar del mercado la marca "como muy tarde a finales de 2029" para centrarse en Cupra.

Este medio cita una resolución del consejo de administración que el consejo de supervisión de Volkswagen deberá votar teóricamente mañana, junto a un paquete de recortes planteado por la cúpula del grupo alemán.

Seat asegura que no hay ninguna decisión tomada

Por su parte, Seat ha asegurado que no se ha tomado "ninguna decisión al respecto" y que informará de "cualquier decisión estratégica" que afecte a la empresa "llegado el momento".

"Toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat SA, estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación", ha asegurado la compañía, que cuenta con las marcas Cupra y Seat.

"El contexto global ha cambiado significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, especialmente en el último año. Por eso, el Grupo Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el grupo para reforzar su competitividad y eficiencia", ha añadido el comunicado.

Explicaciones a la cúpula de Volkswagen

Por su parte, el comité de empresa de Seat ha considerado "inaceptable" que la histórica marca Seat pueda llegar a desaparecer y por ello ha apelado a las administraciones públicas a evitarlo.

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero (UGT) ha recordado que la electrificación de Seat ha requerido de 10.000 millones de inversión y que este plan ha comportado también fondos públicos, por lo que "si desapareciera la marca, alguien tendría que pedir responsabilidades al consorcio alemán".

"Si esto fuera cierto, habría que montar un plan B para buscar un alternativa", ha indicado en alusión a la hipotética desaparición de la marca Seat.

En este contexto, Carnero ha insistido en la importancia de lograr una segunda plataforma de vehículos eléctricos en la planta de Martorell (Barcelona) para garantizar el futuro del empleo en la empresa.

En cualquier caso, el representante sindical ha asegurado que se trata de una "filtración" a un medio alemán poco antes de que se reúna mañana el consejo de supervisión de Volkswagen, por lo que ha apelado a la "cautela" ante una información "que no sabemos si es real o no".

Precisamente, Matías Carnero forma parte del consejo de supervisión del grupo Volkswagen al asumir ese puesto en representación del sindicato alemán IG Metall.

Explicaciones a la cúpula de Volkswagen

Carnero ha asegurado también que pedirá explicaciones al comité ejecutivo del grupo sobre la veracidad de esa información, ya que si fuera real esa noticia, supondría "poner en la diana" a la marca Seat en un plazo de apenas tres años.

Asimismo, Carnero cree que también ha llegado el momento de que las administraciones públicas "se impliquen y pidan responsabilidades" al consorcio alemán para mantener la fabricación de vehículos de la marca Seat.

Amenaza latente para la planta de Martorell

Si se decidiera que la marca Seat desapareciera como tarde a finales de 2029, ello supondría una seria amenaza para la planta de Martorell (Barcelona), la mayor de España, puesto que fabrica los Seat Arona, Ibiza y León.

Aunque la planta de Martorell ha estrenado este año la plataforma eléctrica y ya fabrica los eléctricos Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, los sindicatos de Seat insisten desde hace tiempo en que necesita una segunda plataforma eléctrica para blindar su futuro.

Esa necesidad se haría aún más patente en el caso de eliminarse la marca Seat, ya que necesitaría compensar esa menor carga de trabajo en la planta con otros encargos para mantener el empleo. A su favor, Seat tiene menores costes en Martorell en comparación a las plantas alemanas.

Asimismo, la compañía automovilística Seat, que incluye las marcas Seat y Cupra, logró un beneficio operativo de 122 millones hasta junio, tres veces más que en 2025 (+ 222 %), cuando registró 38 millones, impulsada por la reducción de costes en la compañía, por la exención de los aranceles al Cupra Tavascan y por el tirón de la marca Cupra.

Sin embargo, el grupo Volkswagen atraviesa una difícil situación debido al aumento de la competencia de los fabricantes chinos, la caída de sus ventas en China y los aranceles de EEUU en tanto que, aunque Seat no ha estado en el punto de mira en los últimos meses, en el seno de la compañía ya se asumía que la crisis en el grupo le acabaría afectando de alguna manera.

El consejo de supervisión de Volkswagen debe discutir mañana los planes de ahorro de la compañía, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), aunque no está todavía decidido, y más recortes de miles de empleos en todo el mundo.