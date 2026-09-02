¿Tu móvil te coloca mirando hacia atrás? Así puedes calibrar la brújula

Los smartphones utilizan sensores internos para determinar cómo nos estamos moviendo, pero en ocasiones la brújula puede perder precisión y mostrar una dirección incorrecta. Esto puede provocar que el mapa indique que estamos mirando hacia un lado mientras realmente avanzamos en otra dirección. Para solucionarlo, la aplicación ofrece dos métodos diferentes para calibrar la brújula.

El primero consiste en pulsar sobre el punto azul que muestra nuestra ubicación en el mapa y seleccionar la opción “Calibrar”. Si estamos en la calle, la aplicación puede pedir que utilicemos la cámara del móvil para reconocer el entorno, enfocando carteles, establecimientos o puntos de interés cercanos. De esta forma, puede identificar mejor el lugar en el que nos encontramos y corregir la orientación.

Si estamos dentro de una habitación o el primer método no funciona, la aplicación puede ofrecer la opción “Usar la brújula”. En ese caso, hay que sujetar el teléfono con firmeza y realizar un movimiento con forma de ocho en el aire, de manera fluida. Con cualquiera de estos dos procedimientos se puede volver a calibrar la brújula y recuperar una orientación más precisa en el mapa.